كم بلغت إيرادات فيلم Godzilla x Kong: The New Empire ؟



القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن فيلم "Godzilla x Kong: The New Empire" من تحقيق نجاحًا مذهلًا في صناعة السينما بعد إصداره في جميع أنحاء العالم.

تم إطلاق الفيلم في صالات السينما في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الماضية، ومنذ ذلك الحين حقق نجاحًا استثنائيًا في شباك التذاكر. حتى الآن، تجاوزت

إيرادات الفيلم نحو 488 مليونًا و330 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات العمل إلى 173 مليونًا و320 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و315 مليونًا و100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وهو ما يعكس شعبية الفيلم الكبيرة بين الجماهير.

يتميز "Godzilla x Kong: The New Empire" بجودة الإنتاج الرائعة وتقنيات الرسومات المتقدمة، مما يجعل المشاهدين يعيشون تجربة سينمائية فريدة ومثيرة، وتمكن الفيلم من دمج الحبكة القوية والأداء التمثيلي الممتاز مع المشاهد الحماسية لمواجهات العمالقة، مما أثار إعجاب الجمهور وجعله يتوجه بأعداد كبيرة إلى صالات السينما.

تعد نجاحات هذا الفيلم خطوة هامة في صناعة الأفلام الضخمة، حيث يواصل نجوم السينما وفرق الإنتاج استخدام التكنولوجيا والابتكار لإثراء تجارب المشاهدين وجذبهم إلى قاعات السينما. يعد "Godzilla x Kong: The New Empire" نموذجًا ملهمًا للأفلام الناجحة التي تتمتع بشعبية كبيرة وتحقق إيرادات ضخمة.

من المتوقع أن يستمر نجاح الفيلم في الأسابيع المقبلة، حيث يستمر في لفت الانتباه وجذب المشاهدين من جميع الفئات العمرية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا النجاح فرصة إصدار أفلام مستقبلية مشابهة تجمع بين شخصيات أيقونية، وذلك للترفيه عن الجماهير وإحداث ضجة في صناعة السينما.

أبطال فيلم Godzilla x Kong: The New

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.