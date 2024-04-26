وليد توفيق يفتح قلبه لِنسرين الظواهرة في "عمر جديد" عبر أغاني أغاني

القاهرة - محمد ابراهيم -



استضافت الاعلامية اللبنانية نسرين الظواهرة في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الإذاعي "عمر جديد" النجم العربي وليد توفيق عبر أثير إذاعة "أغاني أغاني" على الموجة 87.9 FM حيث استرجع ضيف الحلقة بدايات مسيرته الفنية مع تفاصيل كشف عنها للمرة الأولى وصولًا إلى استمرارية نجوميته، وتحدث عن العديد من المواضيع الأخرى على مدار ساعة من الوقت.



في بداية الحلقة، استذكر النجم العربي وليد توفيق مشاركته في برنامج استديو الفن الذي انطلق منه نحو عالم الشهرة مشيرًا إلى أنّ المخرج الراحل سيمون أسمر قرّر حينها منحه الميدالية الفضية بدل الذهبية لأنها كانت غير موجودة في فئة الغناء الشعبي التي فاز بها توفيق، لكن الفنان الراحل روميو لحود اعترض على قرار أسمر وأصرّ على منحه الميدالية الذهبية وسط الحشد الكبير الذي دعم توفيق خلال مشاركته في البرنامج. ولم يسمح توفيق للمخرج سيمون أسمر بالسيطرة عليه بالنهج الذي كان يعتمده مع الفنانين الآخرين.

كما صرّح النجم العربي بأنّه تعرّض للمضايقات في بداياته لأنّ البعض "حاربه". وكشف توفيق بأنّه قبل احترافه الفن كان يشعر بكل ما سيحصل معه في مسيرته الفنية وكأنها "رؤية". ونوّه توفيق بأنّه يحب تقديم اللون الغنائي الطربي رغم إعتقاد البعض بأنّه يغني اللون الشعبي المصري فقط بسبب الأغنيات والألحان الشهيرة التي قدّمها بهذا اللون.



وبحديثه عن بعض الفنانين، أشاد توفيق بسلطان الطرب جورج وسوف مؤكّدًا على أنّه موهبة وشخصية وحالة لن تتكرّر رغم محاولة كُثر لتقليده ووصفهم باسم "الوسوفيين" لكن يبقى الوسوف واحد لا مثيل له.

أيضًا تحدث توفيق عن الموسيقار الراحل ملحم بركات وعن ألحانه المميزة ومدى تأثّره به.

وطلبت الظواهرة من ضيفها إعطاء نصيحة لملك الرومنسية وائل كفوري، فقال: "يقرّب أكتر من الناس".



وخلال سياق الحلقة، سألت الظواهرة النجم العربي عن زوجته ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، فعبّر عن مدى حبّه لها قائلًا: "أحببتها بسبب طيبة قلبها وأحبّها أكثر وأكثر كل عام تلو الآخر، ووجودها أساسي في حياتي وهي إمرأة قوية وذكية وست بيت".



من ناحية أخرى، كانت قد شهدت هذه الحلقة تفاعلًا ملحوظًا من المستمعين ورواد الانترنت عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث كانوا بانتظارها منذ الإعلان عن استضافة النجم العربي وليد توفيق داخل استديوهات أغاني أغاني مع الإعلامية نسرين الظواهرة.

مع الإشارة إلى أنّ برنامج "عمر جديد" يُبث بشكل أسبوعي كل خميس عند الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لبيروت، وتُعاد حلقاته أيام الإثنين الساعة الثانية بعد الظهر.