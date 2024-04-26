شاهد.. يسرا تدافع عن محمد سامي

القاهرة - محمد ابراهيم -

وصفت الفنانة يسرا المخرج محمد سامي بأنه ذكي ويلوّن في عمله وأشارت لبرنامج سينماتك إلى أن سامي يعلم ما يحبه الجمهور ويقوم بتنفيذه

و في سؤال حول اعتبار البعض أن محمد سامي يقوم بإقحام مشاهد في مسلسلاته هدفها الترند دافعت يسرا عنه قائلة: " حقه ولم لا ؟ " وتابعت: " مش إنتو عايشين على الترند دلوقتي ؟ انتو اللي عملتو كده ! إنتو اللي خليتوه هو يعمل كده ! ليه ؟ لأن الناس بقت عايشة على السوشيال ميديا " وختمت: " ما دام ناجح ايه اللي يزعلهم ؟







آخر أعمال يسرا

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة يسرا فيلم شقو، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم يسرا، عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.

على صعيد آخر كانت يسرا قد تسلمت تكريمها منذ عدة أيام من مهرجان بيروت لسينما المرأة في دورته الأولى، وبكت تأثرا من حفاوة التكريم والفيديو الذي أُعد خصيصا من أجلها.