نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي للموسم الثالث من مسلسل Mayor Of Kingstown في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد النجم جيرمي رينر للعمل بالسينما من جديد بعد فترة توقف بسبب ما تعرض له من حادث مأساوي كاد أن يودي بحياته.

ووفق ديد لاين، طرح الاعلان الترويجي للموسم الثالث من مسلسل رينر Mayor Of Kingstown الذي تنتجه شبكة باراماونت ويعرض بداية من 3 يونيو.

ومع بداية العام الجديد، شارك النجم جيرمي رينر متابعيه صورة مؤثرة جمعته بابنته البالغة من العمر 10 سنوات، ووجه من خلالها رسالة مؤثرة لابنته بمناسبة بداية العام.

ونقلت ديلي ميل الصورة، التي كتب معها رينر كلمات مؤثرة، كشف من خلالها أن السبب الرئيسي الذي كان يدفعه دائما للتعافي من الحادثة التي تعرض لها هي ابنته أفا نفسها.

وكان قد لمح النجم جيرمي رينر بأن عودته للتمثيل قريبة، بعد قضائه فترة طويلة في مرحلة من التعافي بسبب الحادثة المأساوية التي تعرض لها هذا العام.

ووفق ديلي ميل، قام رينر بنشر صورة ترويجية من مسلسله الناجح Mayor of Kingstown، يلمح من خلالها بعودته لموسم جديد من العمل.

وقام النجمة جيرمي رينر بالإعلان عن مشروع فني جديد له، عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام، يعلن من خلاله عن عودة قريبته له في مجال صناعة الترفيه.

ووفق ديلي ميل، المشروع الجديد لرينر، هو مشروع موسيقي، وسيكون أول عمل فني ينخرج به عقب ما مر به من أزمة صحية خطرة، بعد تعرضه لحادث.

وأوضح جيرمي في منشور، أن المشروع سيكون عبارة عن تشكيلة اغنيات، يعكس من خلالها رحلته مع التعافي، وقام بكتابتها خلال فترة شفائه من الحادثة.