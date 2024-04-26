نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن بادجلي يبدأ تصوير مشاهد الموسم الأخير من You في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم بن بادجلي في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد الموسم الختامي من مسلسله المثير للجدل You.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد المسلسل في مدينة نيويورك، استعدادا لطرح الموسم الخامس والأخير منه من انتاج نتفليكس.

وكانت قد قررت شبكة نتفليكس تجديد مسلسل YOU لموسم خامس، بعد ما حققه الموسم الرابع من المسلسل من نجاح، حسب معدلات المشاهدة المرتفعة.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن هذا الموسم الخامس من المسلسل، سيكون الأخير الذي يطرح من المسلسل للعرض عبر شبكة البث الرقمي الشهيرة.

نجاح كبير

وكان قد حقق الموسم الرابع من مسلسل YOU نجاح كبير بين مشاهدي منصة نتفليكس في بريطانيا، بعد أن تصدر قائمة أكثر 10 مسلسلات من نتفلكيس حسب نسب المشاهدات في المملكة المتحدة.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الموسم الرابع من مسلسل الجريمة والرعب النفسي، شق طريقه ضمن قائمة الـ 10 الأفضل بعد حصده لساعات مشاهدة في بريطانيا وصلت لـ 92 مليون ساعة.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل YOU، من اعمال نتفليكس الاصلية التي حققت نجاح كبير بين الجمهور الشاب في انحاء العالم، المسلسل صدر الموسم الأول منه في عام 2014 للكاتبة كارولين كيبنيس.

وهو من بطولة بين بادغلي الذي يجسد به دور باسم جول جولدبرج، وفيكتوريا بيدريتي التي تجسد به دور باسم "لاف كوين"، والممثلة تاتي جبريال التي تجسد به دور مارين بيلامي، وإليزابيث لايال التي تجسد به دور بيك، جينا أورتيجا التي تجسد به دور إيلي ألفيس، وديلان أرنولد الذي يجسد بالمسلسل دور باسم "ثيو إنجلر".