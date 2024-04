نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريا آلين تحتفل بعرض Kingdom Of The Planet Of The Apes في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت نجمة هوليوود الصاعدة فريا آلين بالعرض الخاص لفيلمها الجديد Kingdom Of The Planet Of The Apes، ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يطرح ضمن سلسلة ممتدة من افلام كوكب القرود بعد ان احتضنته لندن، وتنتجه منصة أبل. و أعلنت منصة أبل عن نيتها لتجديد مسلسل Monarch: Legacy Of Monsters لموسم ثاني بعد نجاح الموسم الأول منه، ووفق ديد لاين، المسلسل مستوحى من عالم الوحوش الخاص بجودزيلا وكونج، ويشارك في بطولته النجم كيرت راسل. واستمر نجاح فيلم جودزيلا الجديد على مستوى شباك التذاكر، بجمعه لما يصل لـ 30 مليون دولار خلال الاسبوع المنقضي من عرضه، ووفق ديد لاين، الفيلم لازال في صدارة ترتيب الافلام الاعلى ايرادات في هوليوود للآن، متفوقا على Monkey Man، وFirst Omen. و ضمن أفلام السلاسل أيضا، تستكمل واحدة من أشهر سلاسل افلام الرعب في هوليوود، بجزء جديد، وهي سلسل افلام "طرد الأرواح" أو The Exorcist، هذا الجزء الجديد يطرح بعنوان The Exorcist: Believer، ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الذي تشارك في بطولته "إيلين بورستين". وقرر رسميا طرح الفيلم للعرض بتاريخ 13 من شهر أكتوبر المقبل، بعد 50 عام من طرح الجزء الأول من السلسلة عام 1973. إعلانات ترويجية جديدة وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل The Witcher، الذي يعود في موسمه الثالث للعرض عبر نتفليكس بداية من 27 يوليو المقبل. ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي المطول للمسلسل الناجح، في موسمه الثالث الذي سيكون الأخير لهنري كافيل. بديل هنري كافيل و فاجأت شبكة نتفليكس عشاق مسلسل The Witcher بالإعلان عن نهاية تعاونها مع النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية "جيرلات أوف ريفيا" بعد الموسم الثالث. ووفق بيان رسمي لنتفليكس، الاختيار وقع على الممثل الشاب ليام هيمسورث، ليحل محل النجم هنري كافيل في تجسيد شخصية صائد الوحوش الشهير بداية من الموسم الرابع. Kingdom Of The Planet Of The Apes