نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض.. ماغي بو غصن تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ماغي بو غصن جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “ماغي” وهي ترتدي فستان باللون الأبيض طويل مفتوح الرجل، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

قصة مسلسل ع أمل

تمحور قصة مسلسل “ع أمل” حول دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والغموض حيث يتم طرح مواضيع وأفكار جريئة تلامس قلوب الجمهور وتلقي الضوء على جوانب مختلفة من الحياة اليومية يتميز المسلسل بأسلوبه المشوق وغير المألوف الذي يجذب الانتباه ويثير الفضول تم تصوير جميع مشاهد المسلسل في لبنان ما يضفي عليه جوا مميزا وجماليا يعزز من واقعية الأحداث وجاذبيتها تؤدي النجمة ماغي بو غصن دور يسار في المسلسل حيث تجسد شخصية أم لطفل صغير وقد شوقت الجمهور لهذا الدور من خلال جلسة تصوير نشرتها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي مما زاد من ترقب الجمهور لرؤيتها في هذا العمل الدرامي المثير.

أبطال مسلسل ع أمل



تمت إدراج مسلسل “ع أمل” ضمن قائمة المسلسلات المشتركة لموسم رمضان 2024مما يعكس الاهتمام المتزايد بأعمال الدراما في تلك الفترة المميزة من العام. يتميز المسلسل بتجميع مجموعة متميزة من الممثلين اللبنانيين والسوريين والذين يضمون: ماغي بو غصن وأبو شقرا ومهيار خضور وعمار شلق ودانييلا رحمة وكارول عبود وريان حركة.

آخر أعمال النجمة ماغي بو غصن

شاركت الفنانة ماغي بو غصن، في الموسم الثالث من مسلسل “للموت” من تأليف: نادين جابر، إخراج: فيليب أسمر، إنتاج: إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان.

أحداث مسلسل للموت الجزء الثاني للنجمة ماغي بو غصن

تدور أحداث العمل حول شابتين هما سحر”ماغـي بو غصن “”وريم “دانييلا رحمة اللتان تلاحقان الأثرياء وتوقعان بهم، حيث تتزوجان ثم تتطلقان بعد حصولهما على النفقة. تستطيع ريم أن تتزوج من رجل الأعمال الثري هادي/ محمد الأحمد، بينما يقع في غرام سحر شقيقه باسل/ خالد القيش، ونتج عن ذلك عدد من الأحداث والصراعات.



المشوار الفني للنجمة ماغي بو غصن والسيرة الذاتية عن حياتها



ولدت في بصاليم في قضاء المتن، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط. تلقّت دروسًا في الموسيقى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها في المعهد العالي للموسيقى، حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى «واحة الاولاد» على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز. درست التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية، توقفت لعامين قبل أن تكمل الدراسة.

بدأت التمثيل مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي «الأخوان» و«المغاور» على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية بعد انتقالها لسوريا بسبب قلة الإنتاج في الدراما اللبنانية وتلقيها العديد من العروض حيث شاركت في عدة أعمال واستطاعت تعلم واتقان اللهجة السورية الشامية أول من أخذها إلى الأعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل «الخوالي»، كما نقلها بعد ذلك إلى عمل اخرجه باللهجة السعودية التي اتقنتها. قدمت الفوازير مرتين مع الممثل الكويتي داوود حسين عام 1998 من خلال برنامج الكوميدي «داوود في هوليود».