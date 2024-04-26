نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد رجب يكشف عن سعادته لتكريمه من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حضور جماهيري كبير من أهل الإسكندرية أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ماستر كلاس للفنان سيد رجب من داخل المتحف الروماني اليوناني حاورته خلالها الفنانة سلوي محمد علي في حضور محموعة من السينمائين والفنانين ضيوف المهرجان منهم الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزة العيلي ورمزي العدل والمخرج هاني لاشين ومستشار وزير الثقافة الدكتور خالد عبدالجليل والمنتج محمدو العدل والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار والمخرج صفي الدين محمود والمخرج العماني حميد بن سعيد العامري.

كشف الفنان سيد رجب في بداية حديثه في الـ«ماستر كلاس»، الذي أدارته الفنانة سلوى محمد علي، عن مدى شعوره بالتوتر لعدم اعتياده المشاركة في مثل هذه الفعاليات، مؤكدًا أنه سعيد بتكريمه من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لأنه عاشق لجمهور الإسكندرية، الذي كان ترمومترا للفن الذي كان يقدمه في بداياته الفنية.

كما طرق سيد رجب الحديث إلى أن بداياته الفنية كانت من خلال مسرح الشارع، وذلك بمشاركة عبلة كامل، أحمد كمال، ناصر عبدالمنعم وآخرين، وكانوا يجرون البروفات داخل حزب سياسي معروف بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، متابعا: “تحمس لنا عبد الرحمن الشافعي وعملنا مسرحية اسمها النديم، وكنت أظهر فيها بدور كومبارس، وذلك قبل أن يختارني ناصر عبدالمنعم لتجسيد شخصية مهمة ومحورية”.

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.