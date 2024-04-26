نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت ضيف شرف في فيلم "عصابة المكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل أحمد فهمي، في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد “عصابة المكس” يشارك محمد ثروت، كضيف شرف في العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن.

أبطال عصابة المكس

فيلم عصابة المكس، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، خالد الصاوي، أوس أوس، أحمد فهيم وآخرين ومن تأليف أمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

أحدث أعمال محمد ثروت

ومن ناحية اخري، ينتظر خلال الأشهر القادمة عرض فيلم أصل الحكاية، تأليف وإخراج محمد أمين، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي، كريم عفيفي، شيري عادل، محمود حافظ، شيري عادل، تعاقد ثروت مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم ري ستارت، بطولة تامر حسني ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة عن بداية التصوير، ومن المفترض أن يبدأ التحضير للجزء الثاني من فيلم بنك الحظ، تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين وإخراج أحمد الجندي.

أعمال محمد ثروت الفنية حاليا

يعرض لـ محمد ثروت حاليًا في السينمات فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، ويشارك فيه بيومي فؤاد، طه دسوقي، جان رامز، عبدالرحمن محمد وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم غادة إبراهيم ونور قدري.

اخر اعمال محمد ثروت

والجدير بالذكر ان اخر اعمال محمد ثروت هو مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وضم العمل كل من مي سليم، أحمد سلامة، أحمد مجدي، مراد مكرم، مريم أشرف زكي، محمود حجازي، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل كوبرا، بطولة محمد إمام، ومن تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، وشارك في العمل كل من أحمد فتحي، منة فضالي، كزبرة، محمود عبدالمغني، مجدي كامل، وعدد كبير من ضيوف الشرف أوس أوس، مي عزالدين وآخرين.

كما ظهر أيضًا ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8، بطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.