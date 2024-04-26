مي فاروق: "بحترم في أنغام أنها بتحافظ على تاريخها واحترام جمهورها"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة مي فاروق عن علاقتها بـ أنغام وحبها الشديد لها، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "بودكاست أبواليزيد"، وعند سؤالها عن أكثر شئ تحبه في أنغام.

تصريحات مي فاروق:

قالت:" أنا بحب انغام جدًا ومقدرش اعرف ان فيه حفلة لأنغام ومحضرش، أنا بحب جدًا في أنغام أنها لتحافظ على تاريخها الفني وتحترم جمهورها، وعارفه تفصل كويس بين حياتها الشخصية والفنية".

وأضافت:" كل فنان كبير وناجح في كواليس كتير مرة في حياته خلته قدر يبقي قوي وينجح كده، وأنغام واحدة من الناس دول حياة الفنان الشخصية محدش يعرف أيه اللى بيحصل فيها خلته يبقى بالثبات والقوة دي".

آخر أعمال مي فاروق:

يذكر أن آخر أعمال مي فاروق كان طرحها أغنيتها كل الحبيبة التي طرحتها في شهر فبراير الماضي تزامنًا مع عيد الحب على المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وتتعاون مي فاروق في الأغنية مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى.

وتدور فكرة الكليب فى إطار رومانسي بسيط، من خلال ظهور مى داخل استوديو تصوير، وتقوم بعمل جلسة تصوير، وأثناء ذلك تعبر عن فرحتها وشعورها بالسعادة مع حب جديد، وتقول كلمات أغنية "كل الحبيبة":"عارِف كُل الحّبيبه.. وكلامهم على أغانيهم.. وعدد ناس فرحانه بيهم.. أنا عشقى أكتر بشوية.. مرة أو اتنين لاء ميه.. مين فيهم شاف الطيبة.. أتحدى ّ أحن ما فيهم.. لو شافوا طيبتك بعينيهم.. زى ما شُفتها ب عينيا.. يجوا يشوفوا الحنيه

أنغام تتألق في إحتفالات سيناء:

وجدير بالذكر أن تألقت الفنانة أنغام أمس في إحتفالات القبائل بعيد تحرير سيناء، وسط حضور قوى مميز من الجمهور، والنجمات في مصر والوطن العربي، وكان من أبرز الحضور النجمة نبيلة عبيد، نادية الجندي،فيفي عبده، سوسن بدر، فيفي عبده، بوسي شلبي، وغيرهم.

وغنت أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من ألمع أغانيها وكانت حالة خاصة، اساميك الكثيرة، اكتبلك تعهد، ياريتك فهمني، عايزة نفسي، نفضل نرقص.