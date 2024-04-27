بعد تصدرها التريند.. رسالة مها الصغير التي تسببت في طلقها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المذيعة مها الصغير، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على شاشة cbc، وذلك بعدما نفت الأنباء التي انتشرت بشأن طلاقها من الفنان أحمد السقا، والتي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، قالت أنه لا صحة لوقوع الطلاق بينها وبين أحمد السقا، وأن الشائعات التي انتشرت لا أساس لها من الصحة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية رسالة مها الصغير التي تسببت في طلقها..

رسالة مها الصغير التي تسببت في طلاقها

كانت مها الصغير، قالت في رسالتها: «رسالتي النهاردة عاوزة اتكلم فيها عن البيت اللي مافيهوش حب مافيهوش اساس الجواز،المودة والرحمة،.. لازم نعترف إن فيه مشكلة ونحاول نصلحها نحاول نقرب من بعض تاني نحاول نرجع الحب بينا من تاني بدل مانعيش عشان بس الولاد.. الطلاق آه صعب بس الأصعب منه العيشة دون روح العيشة في جسد مطفي مايعرفش يعني إيه سعادة، الدنيا بقت سريعة أوي، والعمر بيجري امسكوا في كل لحظة فيه بإيديكم وأسنانكم زي ماتحبي ولادك حبي نفسك برضه عشان هي تستاهل وعشان لما تحبي نفسك هتبقي مبسوطة وولادك لما يشوفوكي مبسوطة هما كمان هيبقوا مبسوطين زيك».

عدد مرات انفصال الثنائي أحمد السقا ومها الصغير

والجدير بالذكر ان الثنائي قد انفصل مرتين من قبل، وهو ما كشفت عنه "الصغير" خلال لقائها في برنامج البودكاست Cut the Crap قائلة: "انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، وكمان اتطلقنا ودي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن إنتوا انفصلتوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي.. اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واتطلقنا ورجعنا، مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دائمًا لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي".

حقيقة انفصال الثنائي أحمد السقا ومها الصغير

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي خبر انفصال الثنائي أحمد السقا ومها الصغير وذلك عقب نشر الأخيرة منشورًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قائلة: "ها تفضلي تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هايضيع ومحدش هيشكرك الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة دون روح في جسد مطفي ما يعرفش معنى السعادة"، نفي "السقا" مؤكدًا استقرار جياته الزوجية، وأنه لا صحة لما تم تداوله حول انفصاله وزوجته، لافتًا إلى أنه متزوج من "مها" منذ أكثر من 25 عامًا ويستعبد الطرفان أمر الانفصال نهائيًا.