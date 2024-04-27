نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر نجوى فؤاد التريند.. كم عدد زيجاتها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نجوى فؤاد، خلال الساعات الأخيرة تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مما أدى إلى دخولها المستشفى لتلقي العلاج اللازم لها.





ويقدم لكم دوت الخليج الفني عدد زيجات الفنانة نجوى فؤاد





شائعات كثيرة لاحقت الفنانة نجوى فؤاد حول عدد زيجاتها بأنها تزوجت 17 مرة، ولكنها نفت ذلك في عدة تصريحات تلفزيونية سابقة في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا على شاشة CBC، مؤكدة أنها تزوجت 6 مرات فقط، وكانت المرة الأولى من الموسيقار أحمد فؤاد حسن عازف القانون وقائد الفرقة الماسية، والذي ساعدها في مشوارها الفني، بعدما وقعت مشكلات كبيرة بينها وبين عائلتها لاتجاهها للرقص، وتم حينها تسجيل زواجهما في مستخرج رسمي إذ كانت لاتزال قاصرة بذلك الوقت، ولكنهما انفصلا بعد عدة خلافات بينهما.





وتزوجت نجوى فؤاد للمرة الثانية من مدرب الرقص كمال نعيم، ولكنها انفصلت عنه أيضًا، وكانت زيجتها الثالثة من الفنان أحمد رمزي، والذي لم يلبث سولا 17 يومًا حيث عرض عليها الزواج بعد انفصاله عن زوجته والدة ابنة نجلته كاميليا، وتم عقد قرانهما وبعدها كانت مرتبطة بعمل في أمريكا فطلبت منه تأجيل الزواج لحين الانتهاء من عملها وعادت من سفرها وجدته عاد لزوجته الأولى فطلبت منه الطلاق.





تطورات الحالة الصحية لنجوى فؤاد





وكانت قد عانت نجوى فؤاد من ارتفاع في ضغط الدم وفور وصولها حرص الطاقم الطبي على متابعة الحالة الصحية لها إلى أن استقرت وغادرت المستشفى.





وفي تصريحات سابقة قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها سوف تجري عملية جراحية بسبب آلام العمود الفقري قريبًا وحالتها أفضل الآن، موضحة أن تعالجت بالتردد الحراري، معلقة: "مكنتش بقدر أقف على رجلي وحالتي تحسنت الآن".

مرض نجوى فؤاد



وأشارت فؤاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنها تعاني من آلام العمود الفقري منذ عام، لافتة إلى أن تقدم السن له عامل كبير، ومنذ نحو 15 عام توقفت عن ممارسة أي نوع من الرياضة، فأصبحت العضلات أضعف.