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أحمد جودة - القاهرة -



كشف سالم حنيش، محلل أداء منتخب مصر للشباب نقاط القوة في فريق الترجي التونسي، قبل مواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سالم حنيش يكشف نقاط قوة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا



وأضاف: "الترجي محليًا في تونس نتائجه سلبية، ولكن في إفريقيا، يقدم نتائج جيدة، مثل فوز على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي".



وتابع: "حارس الترجي أمان الله ممشيش، من أبرز عناصر الفريق، ويخرج بشباك نظيفة في معظم المباريات، كما ساهم في هدف الفوز على صن داونز".



وأكمل: "رودريجيز ويان ساس أيضًا من أبرز عناصر الترجي في الناحية الهجومية، وعلى الأهلي الانتباه إلى ذلك".



وأتم سالم حنيش تصريحاته قائلًا: "الأهلي والترجي لديهما أزمات دفاعية، وحارسا المرمى ينقذان الفريقين.. والترجي يعتمد على الهجمات المرتدة بشكل كامل".

