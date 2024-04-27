نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اشتغلت مديرة أعمالي لمدة 24 ساعة".. تامر حسني يتحدث عن تجربة ابنته تاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الفنان تامر حسني جمهوره مقطع فيديو له برفقة ابنته "تاليا"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق على الفيديو قائلا: "قصة الفيديو.. اللي جنبي هو أستاذ عمرو مخرج الحفلة صاحبي وكنا في كلية إعلام مع بعض وفرحت أوي لما شوفته يومها بيخرج حدث مهم كده.. أما حبيبة قلبي تالية.. جاتلي من أول اليوم قالتلي أنا النهاردة مديرة أعمالك وهتسمع كلامي في كل حاجة، قولتلها حاضر بس الشغل مفيهوش هزار ركزي في كل التفاصيل، قالتلي حاضر".

وتابع قائلا: "طلعتلي البدلة اللي عجباها وجزمة ضيقه عليا بس هي صممت عليها وأنا قولت حاضر اختارت لي الأغاني ورتبتهم وماشيه جانبي بقى عامله وش الجد ومش بتهزر قال يعني كده مديرة لحد ما اتكسفت كدة والطفلة اللي جواها اللي بموت فيها ظهرت في الضحكة.. ربنا يحفظك يا حبيبتي ويحفظ كل ولادنا".



أخر أعمال تامر حسني

في سياق آخر يذكر آن أخر أعمال الفنان تامر حسني الفنية هو فيلم "تاج" الذي تم عرضه في عام 2023، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا طوال فترة عرضه في السينمات.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني وشارك معه عدد كبير من النجوم أبرزهم:دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي، وغيرهم، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

تفاصيل فيلم تاج

تدور أحداث الفيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.