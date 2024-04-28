نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره تريند جوجل.. صبحي خليل يروي تفاصيل زواج ابنته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان صبحي خليل وذلك بعد حلول الفنان أحمد عبد الوهاب زوج ابنته داليا ضيفًا على برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ONE.

تفاصيل زواج داليا ابنة صبحي خليل

كشف الفنان صبحي خليل تفاصيل زواج ابنته داليا من الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، حيث تم الزواج بعد 10 أيام فقط من تقدمه لخطبتها.

وقال الفنان صبحي خليل، في تصريحات صحفية: زواج داليا بنتي كان نموذج لأي حد، وإنه يحصل فرح في الكام يوم دول ده بس علشان هما نيتهم طيبة ومخلصين لبعض جدًا.. ودايمًا بالتيسير بتحصل كل حاجة والتيسير في كل حاجة شيء ضروري، ولازم نيسر في الزواج.

وأضاف الفنان صبحي خليل: التقاليد المصرية اللي بنشوفها في الزواج هي اللي جايبانا ورا، ومخليه حالات العنوسة كتيرة، ومخلية حالات الانفصال في أول سنة زواج كتيرة جدًا، ودا بسبب التعنت والقايمة.

وعن شروط الزواج، أجاب: أنا هتشرط على العريس ليه وأنا بديله أعز ما أملك وهي بنتي.. وأنا كنت شايف إن قيمة بنتي أغلى من أي قايمة وأغلى من أي حاجة.

ووجه الفنان صبحي خليل رسالة للمواطنين قائلًا: يسروا على أولادكم، واشتروا راجل، ودايمًا جوزوا أولادكم لناس أصحاب دين، ويبقى العريس والعروسة بيحافظوا على صلاتهم؛ لأن ده هو الدين وليس التزمت اللي بنشوفه.

آخر أعمال صبحي خليل

يذكر أن آخر أعمال صبحي خليل هو مشاركته في مسلسل المداح الجزء الرابع "أسطورة العودة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، وشارك في بطولة مسلسل المداح الفنان حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، خالد سرحان، محمد عز، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، جميل برسوم، مي سليم، أحمد كمال أبو رية، تامر شلتوت، بسمة ماهر، وتأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.