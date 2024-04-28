نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض والأسود.. منه فضالي تثير الجدل بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة تعكس أناقتها وجاذبيتها المستمرة، شاركت النجمة منه فضالي جمهورها بإطلالة مذهلة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

ظهرت منه في الصورة وهي ترتدي بإطلالة كلاسيكية والمصممة بشكل مثالي لتعزيز جمالها الطبيعي.



كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة تتناسب مع الإطلالة العامة، وأكملت مظهرها بمجوهرات بسيطة وأنيقة، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"حبيت أوي في الزمن الجميل ياريتني كنت منهم".



تعليقات الجمهور على منشور منه فضالي



لقد نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها على الانستجرام، حيث تفاعلوا بشكل إيجابي وأشادوا بجاذبيتها وأناقتها.

آخر أعمال منه فضالي

والجدير بالذكر آخر أعمال منه فضالي مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

أحداث مسلسل محارب

وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها.