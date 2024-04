نتفليكس تعود إلى مهرجان آنسي الدولي بجدول فعاليات حافل وباقة من أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود نتفليكس إلى مهرجان آنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة بباقة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الجريئة والأنشطة، عقب ترشح فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناغيت" لجائزة "البافتا" هذا العام، وفوز مسلسل " الساموراي ذات العيون الزرقاء" عدة مرات بـ "جائزة آني". ونجحت نتفليكس في غضون خمس سنوات فقط على طرح أول فيلم لها للرسوم المتحركة بحصد أول جائزة أوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عن فيلم "بينوكيو من غييرمو ديل تورو"، بينما حقق فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي "ليو" للممثل والكوميدي الأمريكي آدم ساندلر أعلى إيرادات في عرضه الأول.

أبرز أنشطة نتفليكس



ومن أبرز أنشطة نتفليكس خلال مهرجان آنسي الدولي إقامة عرض تقديمي بعنوان "أعمال الرسوم المتحركة المرتقبة على نتفليكس من مسلسل "أسطورة النهاية الإسكندنافية" إلى فيلم "والاس أند غروميت"، وذلك لتسليط الضوء على صانعي الأفلام العالميين المبدعين وتقديم لمحة سريعة عن الأفلام والمسلسلات المرتبة، بالإضافة إلى العرض العالمي الأول لفيلم المغامرات العائلية "ألترامان: النهوض"، المستوحى من شخصية يابانية شهيرة، للمخرج شانون تيندل والمخرج المساعد جون أوشيما.

وفيما يلي موجز كامل عن أنشطة نتفليكس خلال مشاركتها في مهرجان آنسي الدولي



يقام العرض التقديمي "أعمال الرسوم المتحركة المرتقبة على نتفليكس من مسلسل "أسطورة النهاية الإسكندنافية" إلى فيلم "والاس وغروميت" يوم الأربعاء 12 يونيو بمشاركة فريق استوديوهات " أردمان" الحائز على جوائز، والمخرجين "نك بارك" و"ميرلين كروسينغهام"، اللذان سيقدمان لمحة سريعة عن فيلم "والاس وغروميت" الذي طال انتظاره، والمخرج الجماهيري "زاك سنايدر" والمنتجة التنفيذية "ديبورا سنايدر" و"سليماني أنيس"، مدير الرسوم المتحركة ـــ شيلام أنيميشن، حيث سيكشفوا الستار عن بعض المقاطع من مسلسل الرسوم المتحركة للبالغين "أسطورة النهاية الإسكندنافية"،كما سيطلع الجمهور على بعض المواد من فيلمي The Twits وSpellbound من انتاج " Skydance Animation".



العرض العالمي الأول لفيلم "ألترامان: النهوض" الأربعاء 12 يونيو 2024.



جلسات الأعمال قيد التحضير لاستكشاف مراحل الإنتاج المختلفة، ويشارك فيها الكاتب ريتشارد كيرتس، الحائز على جوائز، ومن أعماله (أربع حفلات زفاف وجنازة، الحب الحقيقي، نوتنج هيل، أمس (ومخرج الرسوم المتحركة المخضرم سايمون أوتو (حب، موت وروبوتات، كيف تروض تنينك) والمنتجة نيكول هيرون، وجاستن هاتشينسون ـــ تشاتبورن (مصمم إنتاج)، وجميعهم سيتطرقون إلى فيلم "ذات عيد ميلاد مجيد"، وذلك في يوم الثلاثاء 11 يونيو.



ستناقش "جلسات صناعة الأفلام" المقرر عقدها الخميس 13 يونيو، كواليس العمليات الإبداعية النهائية لـفيلم "الترامان: النهوض"، وذلك بمشاركة شانون تيندل (مخرج) وجون أوشيما (مخرج مساعد) وسانمين إن (مدير فني) وهايدن جونز (مشرف المؤثرات البصرية) وسكوت ستافورد (ملحن).

كما ستُعقد جلسة حول صناعة مسلسل " آركين" يوم الأربعاء 12 يونيو، وستضم كل من مؤلف العمل كريستيان لينك (Riot) و"أماندا أوفرتون، كاتبة السيناريو وأرنود بودري، مسؤول تطوير وتصميم الرسومات، وبارت مونوري، مخرج والمنتجة كريستين بونزيفيرا (Fortiche).



انطلاق معرض "والاس أند غروميت" والذي سيحتل مركز الصدارة حيث سيعرض بعض الدمى من فيلم استوديوهات أردمان الجديد ويحتفي بشخصيات الرسوم المتحركة المحبوبة، سيدخل المنافسة الرسمية أيضًا اثنين من مسلسلات نتفليكس: "الساموراي ذات العيون الزرقاء" و" المدبرة والبوكيمون".



الأفلام



ألترامان: النهوض، تاريخ العرض: 14 يونيو 2024



تدور أحداثه عندما تتعرض طوكيو للحصار بسبب هجمات الوحوش المتزايدة، يعود نجم البيسبول "كين ساتو" إلى منزله على مضض ليأخذ عباءة "ألترامان" ويحمل مسؤولياته، غير أن هذا البطل الخارق يكتشف أن التحدي الأكبر الذي يواجهه ليس في محاربة الوحوش العملاقة، بل يكمن في تربية طفلة كايجو حديثة الولادة يبلغ طولها 35 قدمًا، كان قد تبناها مكرهًا.

ويتعين الآن على "ساتو" أن يرتفع فوق كبريائه لتحقيق التوازن بين العمل والأبوة مع حماية الطفلة من قوى مصممة على استغلالها لتحقيق خططهم المظلمة.



أُنتج فيلم ألترامان: النهوض بتعاون مشترك بين نتفليكس و"Tsuburaya Productions" و"Industrial Light & Magic"، وهو من تأليف شانون تيندل ومارك هايمز، ومن إخراج شانون تيندل، وساعد في الإخراج جون أوشيما.



إخراج: شانون تيندل، المخرج المساعد: جون أوشيما، تأليف: شانون تيندل، مارك هايمس، إنتاج: توم نوت، ليزا بوول

كادر الممثلين: كريستوفر شين (You، Hawaii Five-O)، غيد واتانابي (Sixteen Candles)، تاملين توميتا (Avatar: The Last Airbender)، كيون يونغ (Men in Black 3، Star Wars Rebels)، جوليا هاريمان (Camp Rock).



سبيلباوند (SPELLBOUND)، تاريخ العرض: 2024



تدور أحداث فيلم سبيلباوند حول مغامرات الفتاة "إليان"، الابنة الصغيرة العنيدة لحكام "لومبريا"، والتي يتعين عليها الانطلاق في مهمة جريئة لإنقاذ عائلتها ومملكتها بعد أن حولت تعويذة غامضة والديها إلى وحوش. الفيلم من إخراج فيكي جينسون (Shrek) والموسيقى التصويرية الأصلية للملحن آلان مينكن (الحسناء والوحش)، الحائز على جوائز إيمي وغرامي وأوسكار وتوني، وكلمات الأغاني لـ جلين سلاتر (Tangled)، يقوم بالأداء الصوتي لشخصيات فيلم سبيلباوند، من انتاج نتفليكس و"Skydance Animation"، مجموعة من نجوم السينما في العالم بمن فيهن راشيل زيجلر، نيكول كيدمان، خافيير بارديم، جون ليثجو، جينيفر لويس، ناثان لين، تيتوس بيرجيس.

الفيلم من تأليف لورين هاينك وإليزابيث مارتن وجوليا ميراندا، ومن وإنتاج جون لاستر وديفيد إليسون ودانا غولدبرغ وبروس أندرسون لصالح شركة "Skydance Animation"، إخراج: فيكي جينسون، تأليف: لورين هاينك، إليزابيث مارتن، جوليا ميراندا، انتاج: جون لاستر، ديفيد إليسون، دانا غولدبرغ، بروس أندرسون لصالح شركة "Skydance Animation"، موسيقى تصويرية: آلان مينكن، الممثلين: راشيل زيجلر، نيكول كيدمان، خافيير بارديم، جون ليثجو، جينيفر لويس، ناثان لين، تيتوس بيرجيس.



ذات عيد ميلاد مجيد (THAT CHRISTMAS)، تاريخ العرض: 2024



ملخص الفيلم: يروي الفيلم، المستوحى من ثلاثية كتب الأطفال الممتعة للكاتب والمخرج المحبوب ريتشارد كيرتس، الحائز على العديد من الجوائز (أربع حفلات زفاف وجنازة، الحب الحقيقي، نوتنج هيل، أمس )، مجموعة من الحكايات المتداخلة عن العائلة والأصدقاء والحب والوحدة وعن سانتا كلوز الذي يرتكب خطأً جسيمًا، والعدد الهائل من الديوك الرومية! تمثل هذه الكوميديا المليئة بالمواقف الطريفة والمشاعر الإيجابية من إنتاج "لوكسميث أنيميشن" أول تجربة لـ كورتيس في عالم الرسوم المتحركة فهو مؤلف الفيلم والمنتج التنفيذي، بينما يُعد الفيلم أول عمل طويل للمخرج الشهير في عالم الرسوم المتحركة سيمون أوتو (حب، موت وروبوتات، كيف تروض تنينك).

الفيلم من إنتاج "نيكول بي هيرون" منتجة (موانا وفروزن) وآدم تاندي منتج (ذا ثيك أوف إت وديتكتوريست)، إخراج: سيمون أوتو، تأليف: ريتشارد كيرتيس، بيتر سوتر، إنتاج: نيكول بي هيرون، آدم تاني، المنتج المنفذ: ماري كولمان، ناتالي فيشر، جولي لوكهارت، إليزابيث مردوخ، بوني أرنولد، لارا بري، سارة سميث، ريبيكا كوب، ريتشارد كيرتس، كولين هوبكنز، موسيقى تصويرية: جون بأول، الممثلين: برايان كوكس، فيونا شو، جودي ويتاكر، لولي أديفوبي، أليكس ماكوين، كاثرين باركينسون، سيندو في، إنديا براون، زازي هايهورست، شينا ساير، جاك ويسنيوسكي، روزي كافالييرو، بول كاي، جوز كان، آندي نيمان، كوهو أغاروال، برونتي سميث، فريدي سبراي، آفا تالبوت، بيل نيغي، ريس داربي.



فيلم والاس وغروميت دون عنوان (UNTITLED WALLACE & GROMIT FILM)، تاريخ العرض: قريبًا.

العرض الأول للفيلم حصريًا على نتفليكس في جميع أنحاء العالم باستثناء المملكة المتحدة، حيث سيعرض أولًا على "بي بي سي" قبل بثه على نتفليكس.



ملخص الفيلم: تأكد لـ غروميت أن قلقه من اعتماد والاس المفرط على اختراعاته له ما يبرره، عندما يخترع الأخير "جهازًا ذكيًا" يطور عقلًا خاصًا به. ومع خروج الأحداث عن السيطرة، يقع على عاتق غروميت وضع مخاوفه جانبًا ومواجهة قوى الشر، وإلا فإن والاس لن يتمكن من الابتكار مجددًا!



تأليف: نك بارك، إخراج: نك بارك، ميرلين كروسينغهام، فكرة القصة: نك بارك، سيناريو: مارك بورتون، إنتاج: ريتشارد بيك



ذا تويتس (THE TWITS)

تاريخ العرض: 2025



ملخص الفيلم: السيد والسيدة تويت هما شخصان خبيثان ومراوغان، ويصادف أنهما تمتلكان وتديران "متنزه تويتلانديا" الترفيهي المثير للاشمئزاز والأكثر خطورة وغباءً في العالم، وعندما يصل الـ "تويتس" إلى مركز السلطة في بلدتهم، يضطر يتيمان شجاعان وعائلة من الحيوانات السحرية إلى أن يصبحوا مخادعين مثل الزوجين "تويتس" من أجل إنقاذ المدينة،ينطلق الفيلم في رحلة جامحة ومضحكة على نحو غريب (مليء بالحيل المحبوبة لدى الزوجين "تويتس"، بدءًا من طبق السباغيتي المليء بالديدان إلى عكازة السيدة تويت التي تتقلص ببطء.

يروي فيلم "الحمقى" قصة معاصرة حول المعركة التي لا تنتهي بين القسوة والتعاطف، إخراج: فيل جونسون، المخرج المساعد: كاتي شانهان، تود ديمونغ، تأليف: فيل جونستون (زووتوبيا، ريك إت رالف)، ميغ فافرو، انتاج: فيل جونستون، ماغي مالون، ديزي ويست



المسلسلات



أسطورة النهاية الإسكندنافية (TWILIGHT OF THE GODS)



تاريخ العرض: الخريف المقبل

ملخص الفيلم: يبث هذا المسلسل للرسوم المتحركة الحياة في رؤية "زاك سنايدر" الجريئة والرائعة للأساطير الإسكندنافية القديمة، ويتميز العمل بأصوات شخصياته المعروفة مثل سيلفيا هوكس، ستيوارت مارتن، بيلو أسبيك، جون نوبل، باترسون جوزيف، راهول كوهلي، جيمي كلايتون، كريستوفر هيفجو، بيتر ستورمير، جيمي تشونغ، لورين كوهان، كوري ستول وآخرين.



تأليف: زاك سنايدر، جاي أوليفا، إريك كاراسكو، المنتج المنفذ: زاك سنايدر، ويسلي كولر، جاي أوليفا،إخراج: زاك سنايدر (101 و108)، جاي أوليفا (102 و107)، تيم ديفار/أندرو تامادل (103 و105)، دايف هارتمان، أندرو تامادل (104 و106)



استوديو الرسوم المتحركة: زيلام أنيميشن (Xilam Animation)، الشركة المنتجة: ستون كواري أنيميشن (Stone Quarry Animation).



آركين (ARCANE)

تاريخ العرض: نوفمبر المقبل، الاستوديو: رايوت جيمز (Riot Games)، أنيميشن: فروتيش بروكشن (Frotiche Production)، تأليف: كريستيان لينك، أليكس يي، المنتج المنفذ: كريستيان لينك، مارك ميريل، براندون بيك

أصوات الشخصيات المعلن عنها حتى الآن: هايلي شتينفيلد (في)، إيلا بورنيل (جينكس)، كاتي ليونغ (كايتلين كيرامان) وغيرهم ستعلن أسماءهم لاحقًا.