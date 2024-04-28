نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد توفيق يسترجع ذكرياته ببرنامج "عمر جديد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت الإعلامية اللبنانية نسرين الظواهرة في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الإذاعي "عمر جديد" النجم العربي وليد توفيق عبر إذاعة "أغاني أغاني" على الموجة 87.9 FM.

وليد توفيق يتحدث عن بداياته

في بداية الحلقة، تحدث وليد توفيق عن بداياته الفنية وتفاصيلها، وكيف استمرت نجوميته على مدار الزمن. كما استعرض توفيق عدة مواضيع أخرى خلال الحلقة التي استمرت ساعة كاملة.

استذكر وليد توفيق مشاركته في برنامج استديو الفن الذي كان بداية رحلته نحو الشهرة، حيث تحدث عن تجربته في البرنامج وكيف قرر المخرج سيمون أسمر منحه الميدالية الفضية بدل الذهبية، ولكن تدخل الفنان الراحل روميو لحود وأصر على منحه الميدالية الذهبية.

وأشار وليد توفيق إلى تعرضه للمضايقات في بداياته الفنية، معبرًا عن اعتقاده بأنه كان يتنبأ بما سيحدث في مسيرته الفنية كما لو كانت رؤية. وأكد على حبه لتقديم اللون الغنائي الطربي رغم اعتبار البعض أنه يقدم اللون الشعبي المصري فقط.

وليد توفيق يشيد بجورج وسوف

وفي حديثه عن بعض الفنانين، أشاد توفيق بـ "سلطان الطرب" جورج وسوف وبالموسيقار الراحل ملحم بركات، مؤكدًا على تأثره بألحان بركات.

وطلبت الظواهرة من وليد توفيق إعطاء نصيحة لوائل كفوري، فأجاب بأنه يجب عليه أن يقترب أكثر من الناس.

وخلال الحلقة، سألت الظواهرة توفيق عن زوجته جورجينا رزق، فأعرب عن حبه الكبير لها ووصفها بأنها امرأة قوية وذكية وأساسية في حياته.