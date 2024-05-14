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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية تونسية، اليوم الثلاثاء، على السماح لجميع جماهير الأهلي بالدخول مجانًا لملعب رادس، وهذا ما أسفر عنه الاجتماع الأمني الذي تم صباح اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024.

عاجل.. السماح لجميع جماهير الأهلي بالدخول مجانًا لملعب رادس لحضور مباراة الترجي

وعُقد الاجتماع الأمني، اليوم في مقر ولاية بن عروس، استعدادًا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والأهلي والمقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل بملعب رادس.

وتم خلال الاجتماع الأمني الاتفاق على السماح لكل جماهير الأهلي التي ستتحوّل إلى ملعب رادس بالدخول مجانًا بشرط إظار جواز سفر مصري عند الدخول، وذلك في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين التونسي والمصري والعلاقة المتميزة بين فريقي الترجي والأهلي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي يوم 25 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري كبير يصل إلى 55 ألف مشجع.

