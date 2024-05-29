نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. ماجد المهندس يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان ماجد المهندس حفلًا غنائيًا يوم 31 مايو من الشهر الجاري، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن إقامة ليلة إضافية بعد الإقبال الشديد على الحفل الأول، وسوف تقام يوم 1 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم ماجد المهندس باقة متنوعة من أشهر أغانيه خاصة الخليجية التي يتفاعل معها الجمهور.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة المنظمة لحفل ماجد المهندس، المقرر إقامته في مدينة دبي بدولة الإمارات، عن نفاد تذاكر الحفل وبيعها بالكامل.



أعمال ماجد المهندس المقبلة

جدير بالذكر أنه يستعد ماجد المهندس لغناء أغنية فيلم جوازة توكسيك، وستكون باللهجة المصرية، حيث انتهى صناع فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، خلال الأيام القليلة الماضية من تصوير العمل، وتم الإعلان عن موعد عرضه يوم 3 يوليو المقبل.

تعاون ماجد المهندس وأصالة

يشار إلى إنه تعاون ماجد المهندس وأصالة نصري، في طرح أغنية بعنوان "الحب الأبدي" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن في الأغنية، من ألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس.



آخر أعمال ماجد المهندس

يذكر أن آخر أعمال ماجد المهندس طرح أحدث أغانيه بعنوان "يا عيوني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون في هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التي طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.

كما طرح أيضًا ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس.