٣ أعمال ينتظرها النجم باسم سمرة.. تعرف عليها

القاهرة - محمد ابراهيم - ثلاثة أعمال ينتظرها النجم باسم سمرة منها فيلم “ ولاد رزق ٣” و" اللعب مع العيال" و" ري ستارت" المقرر طرحهما في عيد الاضحى المقبل.

ولاد رزق الجزء الثالث يشاركه في بطولته الفنان عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني، نجاح جزئي ولاد رزق دفع أبطال العمل لتصوير الجزء الثالث والذى سيأتى باسم "القاضية"، وهو التعاون الخامس بين أحمد عز وصلاح الجهينى، وانطلق تصوير العمل شهر أكتوبر الماضى وسيتم تصويره بعدة دول عربية.

ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

ويواصل تامر حسني خلال هذه الفترة وضع حاليا اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد تمهيدًا لبدء تصويره نهاية شهر أبريل الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت هنا الزاهد، ولحقها محمد ثروت الذى تعاقد على العمل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة كان مشاركته في مسلسل العتاولة الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، والذي تدور أحداث في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن