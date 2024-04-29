نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يروج لأحدث حفلاته الغنائية فى أمريكا وكندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع النجم راغب علامة مستوى الحماس لجمهوره من خلال إستكمال جولته الغنائية فى أمريكا وكندا بإحياء حفلتين خلال الأيام القادم.

الحفل الأول فى California بالولايات المتحدة الامريكية وبعدها يقدم حفل فى كندا.



حيث شارك "راغب" جمهوره بالبوستر الرسمي للحفلات التي يقدمها من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

ومن المقرر أن تبدأ الجولة يوم 3 مايو القادم.



ويقدم راغب علامة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدةالتقيل تقيل

آخر أعمال راغب علامة



والجدير بالذكر آخر أعمال راغب علامة اغنية "التقيل تقيل" كلمات أحمد راؤول وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد عادل وميكس وماستر أمير محروس، وهي باللهجة المصرية تتغزل بالحبيب ورقي صفاته وأفعاله.



وجاءت كلمات أغنية "التقيل تقيل" على النحو التالي:

التقيل تقيل والقمر معدي

والموضوع جميل وأنا قد التحدي

قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي

ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي

خبرة في الغرام سيب قلبك معايا

هتلاقي اهتمام والدلع حكاية

مهما أقول كلام عنك مش كفاية

ده أنت يضربوا 100 سلام لما تكون معدي

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

أنت في الجمال حاجة مش عادية

حته من الخيال ومش من الدنيا ديه

حبك احتلال ومسيطر عليا

