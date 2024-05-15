شمس الكويتية تصل لوس أنجلوس لإطلاق عطرها الجديد "باي شمس"

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت الفنانة شمس الكويتية إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك لحضور فعاليات إطلاق عطرها الجديد “باي شمس”.

ويعتبر هذا العطر إصدارا فريدا من نوعه، حيث يربط كل برج من الأبراج الفلكية بنسخة خاصة من العطر.

ويتميز عطر "باي شمس" باحتوائه على حجر من الاحجار الكريمة الخاصة بالبرج، مما يعزز الرابطة بين العطر ومستخدمه، كما يتضمن رمزا مميزا يحمل الرقم 369، والذي يرمز لمعاني عميقة ومتعددة حسب تفسيراته المختلفة.

ومن المقرر أن تقدم شمس عطرها الجديد خلال فعاليات معرض خاص يقام في لوس أنجلوس، حيث ستتيح فرصة تجربة العطر واكتشاف خصائصه الفريدة للترويج لعطرها الجديد والتحدث عن فكرة ربطه بالأبراج الفلكية، ومن المتوقع أن يحظى عطر "باي شمس" بإقبال كبير من محبي شمس ومحبي العطور الفريدة.

وتعد الفنانة شمس من أشهر الفنانات في الوطن العربي، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة بشخصيتها القوية وجرأتها في طرح أفكارها، ممّا جعلها محط أنظار وسائل الإعلام العربية والعالمية.

معنى عطر باي شمس

العطر المسمى “باي شمس” هو تعبير فني عن أنوثة شمس وجاذبيتها، ويتميز بمزيج فريد من روائح الأزهار والفواكه المنعشة، مما يجعله عطر متعدد الأبعاد مناسب لجميع الأوقات والمناسبات، ومن المقرر أن يتوفر العطر في الأسواق قريبًا، حيث سيتم توزيعه عبر القنوات التجارية المعتمدة ونقاط البيع المختارة، وسيتم التعريف بخصائص العطر ومواصفاته الخاصة والفردية عبر القنوات التلفزيونية والرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يجذب العطر أنظار عشاق الموسيقى ومحبي المطربة شمس، كما سيعكس العطر جوهرها كفنانة محبوبة وموهوبة، ويمثل تجسيدا لأناقتها وجاذبيتها، ويعتبر إضافة قوية لمجموعة منتجاتها والتي تحمل إسمها.

حقيقة زواج شمس الكويتية

انتشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقا، لشخص يزعم عقد قرانه على الفنانة شمس الكويتية، بعد أن أشار لها في التغريدة.

وقال هذا الشخص في تغريدته: «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات (تم بحمد الله عقد قراني) على الجميلة شمس الكويتية.. من اختارها الله لتكون شريكة حياتي.. اللهم اجعلها لي كما أحب واجعلني لها كما تُحب واجعله عقد تنعقد به سعادتنا وأتمم لنا حلو الايام حبيبتي مبروك عليچ اني».

من جانبها، نفت شمس الكويتية، هذه الشائعة وردت عليه بتغريدة قائلة: «الله لا يوفقك انا حتى في طبق اليوم ماشفتك وين خطبتك».