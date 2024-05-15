بعد رد شركة روتانا على تصريحاتها الأخيرة.. شيرين عبدالوهاب تتصدر محركات البحث

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند محركات البحث وخاصة موقع جوجل، وذلك بعد أن جاء رد شركة روتانا على تصريحاتها الأخيرة حول أن الشركة هي من تمنع طرح الألبوم الخاص بها.

وكانت بداية الأزمات بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عندما اتهمت الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تليفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.

أول رد من شركة روتانا على تصريحات شيرين عبدالوهاب:

وجاء رد الشركة على التصريحات من خلال بيان لها من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قالت فيه:" تؤكد مجموعة روتانا للموسيقي أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبدالوهاب أو من يمثلها أو ينوب عنها أي أغنية جديدة بصوتها".

وأضافت:" أغنية الدهب التي طرحت مؤخرًا هي آخر ما قدمته الفنانة لروتانا، روتانا مستعدة لطرح الأغاني عندما تستلمها، وأن كل ما يذاع غير صحيح تمامًا لذلك وجب التنويه.

شركة روتانا

بيان صحفي لـ شيرين عبدالوهاب:

ويذكر أن أصدرت شيرين عبد الوهاب في بيان صحفي لها، تطورات الأزمة بين شيرين وشركة روتانا، أن الخلافات بينهما لم تنتهي بعد بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.

وتابع البيان أن شركة روتانا تشترط على شيرين عبد الوهاب تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة فقط.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في البيان أن سبب انهيارها الهيستيري لها في حفلها الأخير بالكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة التي مرهونة لصالح شركة روتانا.

كما خرج محامي شيرين وصرح أن السبب وراء ذلك بعض الأشخاص من داخل شركة روتانا يقفون ضد مسيرة شيرين الفنية، بوضع العراقيل واصطناع المشاكل دون مبرر.

شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب ومصير أعمالها الغنائية

وعلى جانب آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب في مقطع فيديو خلال تصريحات تليفزيونية عن تاخر طرح الأغاني قائلة: فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلهم امتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب:

ويذكر أن آخر أعمال شيرين عبدالوهاب هى أغنية "الدهب"،

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا