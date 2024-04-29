نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلة فسيخ وسؤال عن العوضي.. أبرز لقطات برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز في "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة "dmc”، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 6 و7 مايو المقبل.

أبرز لقطات برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة

وشاركت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البرومو الخاص بالحلقة، وظهر في بداية البرومو تقديم إسعاد يونس لياسمين عبدالعزيز بوصفها بالتحفة الفنية، وقالت خلال تقديمها لها:" معانا هدية غالية أوي".

وظهر أيضًا خلال البرومو إحضار ياسمين عبد العزيز للفسيخ معها احتفالًا بشم النسيم، وتناولت الفسيخ والرنجة مع صاحبة السعادة.



وتطرقت ياسمين عبد العزيز للحديث عن الفنان أحمد العوضي، وسألتها إسعاد يونس: "قلتي إنك بتحبيه إيه اللي حصل"، ومن المتوقع أن تجيب على سؤالها خلال الحلقة.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنية هو مسلسل "ضرب نار "الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، ويشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عبدد كبير من النجوم أبرزهم: ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرون، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي،