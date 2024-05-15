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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في السعودية يستقر عند 1.6% خلال أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 مايو 2024 03:14 مساءً - سي ان بي سي _ استقر معدل التضخم في المملكة العربية السعودية عند 1.6% خلال أبريل 2024 للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 8.7% وقسم الأغذية والمشروبات بـ 0.8%، وتراجع أسعار النقل بـ 1.6%.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بـ 10.4% في أبريل من العام 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بـ 9.4%.
وكان لارتفاع مجموعة السكن أثر كبيرة في استقرار التضخم وعدم تباطؤه، نظراً لوزن المجموعة الكبير في المؤشر.
كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بـ 0.8%، متأثرة بارتفاع أسعار الدواجن واللحوم بـ 1.8%، وارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بـ 2%، وذلك مع ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بـ 1.8%.
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