ريهانا تستعد لطرح أغنية جديدة بعد غياب

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت ريهانا عن أنها تقترب من طرح أغنية جديدة لها ستكون بطريقة سنجل، تعود بها من جديد للغناء بعد فترة غياب.

ووفق ديلي ميل، جاءت تصريحات ريهانا بالتزامن مع إعلانها عن نيتها لحضور حفل الموضة السنوي الشهير ميت جالا.

وتعود النجمة ريهانا للانضمام للوجوه المروجة لعلامة أزياء الرياضة الشهيرة بوما، بعد غياب عن تعاونها مع العلامة التجارية الشهيرة لعدة سنوات بسبب الحمل.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن ريهانا ستعود للمشاركة في حملات ترويجية مستقبلية لعلامة الأزياء الرياضية الشهيرة.

عودة ريهانا

وكانت قد عادت النجمة الكبيرة ريهانا للموسيقى من جديد بعد غياب استمر لـ 6 أعوام، لم تطرح خلالها أغنية واحدة بطريقة السنجل.

والأغنية التي عادت بها ريهانا من جديد لعالم الموسيقى، هي اغنية بعنوان Lift Me Up، وتعتبر الأغنية الرسمية للجزء الجديد من أفلام Black Panther.

إلى ذكرى "شادويك بوزمان"

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الأغنية الجديدة Lift Me Up، طرحتها ريهانا بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

ومما جاء في كلمات الأغنية، يتضح أنها قد صنعت بأسلوب، يخلد النجم الراحل شادويك بوزمان، الذي جسد شخصية الفهد الأسود في العديد من الأعمال السينمائية ضمن عالم مارفل السينمائي، وتوفى بعد صراع مع المرض.