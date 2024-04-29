محسن جابر: "تملي معاك" أغنية القرن

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر المنتج الكبير محسن جابر عن سعادته الكبيرة،بحصول مجموعة شركات "عالم الفن ومزيكا" على أفضل 4 أغنيات فى القرن من بين 50 أغنية، وذلك ضمن إحصاءات مجلة rolling stone الأمريكية المختصة بالموسيقى.

منشور محسن جابر

ونشر محسن جابر، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور النجوم عمرو دياب وراغب علامة وسميرة سعيد ومصطفى قمر، وعلق عليها قائلًا:" الحمد لله وبتوفيق ربنا.. كان نصيبنا من الـ٥٠ أغنية للقرن ٤ أغاني".

حيث حصدت أغنية «تملي معاك» للهضبة عمرو دياب، بعد 24 عامًا من طرحها، على المركز الأول كأفضل أغنية في القرن الـ21 بمنطقة شمال افريقية ودول الخليج العربي، كما حصدت أغنية "نسينيى الدنيا" للنجم راغب علامة على المركز السابع، وأيضا حصدت أغنية "يوم ورا يوم" للنجمة سميرة سعيد على المركز التاسع، وحصدت أغنية "منايا" للنجم مصطفى قمر على المركز الواحد والثلاثون.



الهضبة عمرو دياب

نشرت المجلة قائمة بالمطربين، حيث أحتل الهضبة المركز الأول بين 50 مطرب، وكتبت «rolling stone»:«يمكن القول إن المغني المصري عمرو دياب هو ملك موسيقى البوب العربية، وهو فنان أطلق باستمرار أغنية ناجحة تلو الأخرى طوال مسيرته المهنية الممتدة لعقود، "تملي معاك" هي أفضل أغنياته».



وأضافت:"يغني دياب على أنغام الجيتار، عن علاقة المليئة بالشوق ولا تزال أغنية "تمالي معاك"، والتي تعني "دائمًا معك"، تتمتع بتأثير هائل- ليس فقط على الموسيقى العربية، بل عالميًا أيضًا. تمت تغطية الأغنية منذ ذلك الحين أو ترجمتها إلى 15 لغة أخرى. كان من الممكن أيضًا إدراج العديد من أغاني دياب الأخرى في القرن الحادي والعشرين هنا، وذلك لشعبيتها الهائلة وتأثيرها الواسع، بما في ذلك "ولا على باله"، و"أنا عايش"، ولكن هناك شيئًا فريدًا وعالميًا خاصًا بـ "تملي معاك".

تفاصيل أغنية تملي معاك



أغنية «تملي معاك» من كلمات أحمد على موسى والحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور.



يذكر أن اختيار نجوم القائمة والأغاني من قبل عدد كبير من نقاد الموسيقى بناء على الأصالة والتأثير وعمق الأعمال المقدمة ومدى التنوع الموسيقي، حيث جاءت الأغنية بالمركز الأول، بناءً على المشاهدات، والنجاحات التي حققتها الأغنية منذ طرحها، وهذا على المستوى المحلي والإقليمي.