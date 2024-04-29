تامر حسني يشارك فيديو مشهد من فيلم "عمر وسلمى" ويعلق: رسالة لكل عريس متتهورش

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو مشهد من فيلم عمر وسلمى أثناء سقوطهما في حفل زفافهما في الفيلم.





وعلق تامر حسني، على الفيديو، قائلا: «رسالة لكل عريس متتهورش وتعمل فيها تامر حسني عشان معاك واحده لابسه فستان بتتعلم فيه المشي.. واصلًا اصل المشهد كان كده زي ما انتوا شايفين.. يعني انا نَفسي اتفرشت فرشة بيدرّسوها لحد النهارده في الصين،، الله يباركلك يا سلمى».

تامر حسني يستعد لتصوير ري ستارت



وعلى صعيد آخر يستعد تامر حسني لتصوير فيلمه الجديد ري ستارت والذي كتبه أيمن بهجت قمر ويخرجه سارة وفيق.

تامر حسني وباسم سمرة

كشف الفنان باسم سمرة، عن تعاونه مع تامر حسني، في فيلم ري ستارت، الذي يتم الإعداد له خلال الفترة الحالية.

نشر باسم سمرة صورة له مع تامر حسني، عبر تطبيق انستجرام، وكتب: "إنتظروني مع النجم العالمي تامر حسني في فيلم ري ستارت".

فيلم “ري ستارت” من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

أخر أعمال تامر حسني

في سياق آخر يذكر آن أخر أعمال الفنان تامر حسني الفنية هو فيلم "تاج" الذي تم عرضه في عام 2023، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا طوال فترة عرضه في السينمات.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني وشارك معه عدد كبير من النجوم أبرزهم:دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ساندي، وغيرهم، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

تفاصيل فيلم تاج

تدور أحداث الفيلم حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.