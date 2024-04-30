نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الأفيش الرسمي لفيلم "عنب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة الأفيش الرسمي لفيلم "عنب" استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائي قريبًا.

طاقم عمل فيلم عنب

وفيلم “عنب” بطولة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري توني ماهر، وظهور خاص لكل من الفنان القدير لطفي لبيب، وضيوف الشرف محمود حافظ، ومحمد رضوان، وليلي عز ألعرب وسامي مغاوري وحسام داغر بمشاركة الأبطال خالد عليش، محمد حسني، طاهر أبو ليلة، أحمد سالم، إلهام صفي الدين، علي عفت علوي الحسيني.

أحداث فيلم عنب



والفيلم من قصة أمين جمال ومحمد محرز وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم ومن إخراج أحمد نور ومنتج منفذ مصطفي متولي وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

آخر أعمال ايتن عامر

جدير بالذكر، أن آخر أعمال آيتن عامر مشاركتها في مسلسل زوجة واحدة لا تكفي والذي تم عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024 وتم منعه من العرض في دولة الكويت ووقف جميع العاملين به عن العمل وشارك في بطولته إلى جانبها الفنان ماجد المصري، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال ووفاء عامر وجيهان الشماشرجي وعدد من نجوم الفن الآخرين.

آخر أعمال إسلام ابراهيم

أما عن الفنان إسلام ابراهيم، فكانت آخر أعماله مشاركته في مسلسل اعلي نسبة مشاهدة وذلك إلى جانب كلا من النجوم سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.