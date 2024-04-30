عروض فنية وورش متنوعة للأطفال في ختام فعاليات القافلة الثقافية بالبحيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الإثنين، فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بنادي المعدية الرياضي بمحافظة البحيرة، في إطار برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.

فرقة أبو قير للموسيقى

أحيا حفل الختام فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، والتي تغنت بباقة متنوعة من الأغاني الوطنية احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء، بجانب بعض الأغاني الطربية منها "بيت العز، أما براوة، جانا الهوا، نسم علينا الهوا، وعيون القلب" وسط تفاعل كبير من الحضور.

ورش فنية

كما شهد اليوم عددًا من الورش الفنية المتنوعة للأطفال منها تعليم أساسيات الرسم والتلوين، الطباعة بالاستنسل، تصميم عروسة بخامات معاد تدويرها، بجانب ورشة لتعليم الكروشيه لعمل كوفيه من الصوف.

وشهدت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، لقاء حول كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، واختتم اليوم مع فقرة رسم على الوجه واكتشاف مواهب فنية وأدبية. وأقيمت القافلة بالتعاون مع مركز ومدينة إدكو بقرية المعدية، والهيئة القبطية الإنجيلية.