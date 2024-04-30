رايان جوسلينج يحرص على دعم زوجته خلال ترويجه لـ The Fall Guy

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص النجم رايان جوسلينج على تقديم الدعم لزوجته النجمة إيفا منديس، خلال حضوره لأحد اللقاءات الصحفية التي يجريها للترويج لفيلمه الجديد The Fall Guy.

ونقلت ديلي ميل، صورة لجوسلينج أثناء إرتدائه لقميص طبع عليه عنوان لأحد مؤلفات زوجته الصادرة حديثًا للأطفال.

وكان قد وجه النجم رايان جوسلينج شكرًا خاصًا لمؤدي المشاهد الخطرة من فيلمه الجديد The Fall Guy، خلال أحدث ظهور له للترويج للفيلم.

ووفق ديلي ميل، قال جوسلينج أن مؤدي المشاهد الخطرة بالفيلم، ساعدها على أن يظهر بشكل مميز أمام الجميع من المشاهدين داخل العرض.

وشهد العرض الخاص للفيلم الجديد The Fall Guy، حضورًا مميزًا للنجم الكبير رايان جوسلينج، الذي يشارك به كأحد أبطال الفيلم.

ووفق ديد لاين، العرض الخاص للفيلم كان من تنظيم استديوهات يونيفرسال في مدينة هوليوود، وبحضور جماهيري مميز.

وسبق أن شارك النجم آرون تايلور والنجم رايان جوسلينج في الاحتفالية التي نظمت للعرض الخاص لأحدث أفلامهما بعنوان The Fall Guy في العاصمة الانجليزية لندن.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي يتولى مهمة إخراجه، المخرج والنجم جون كرازينسكي.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد The Fall Guy، تقتبس قصته عن مسلسل تليفزيوني، طرح للعرض على القنوات الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي.

هذا المسلسل الذي طرح بالعنوان نفسه، تم عرض مواسمه في الفترة بين عام 1981، وحتى عام 1986، وكان من بطولة لي ماجورز، ودوجلاس بار، وهيذر توماس.

وفيما يخص النسخة السينمائية التي يجسد به آرون تايلور دور البطولة، من المقرر أن يطرح للعرض في صالات العرض السينمائية، بحلول عام 2024.

هذه النسخة الحديثة من الفيلم ستكون من إخراج ديفيد ليتش، ويكتب السيناريو الخاص بها درو بريس، ويشارك في بطولتها كل من ايملي بلنت وراين جوسلينج، وستيفاني هسو.

جديدر آرون تايلور

في الوقت نفسه، كان قد اختتم النجم الشاب آرون تايلور تصوير مشاهد أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم بعنوان kraven the hunter.

هذا الفيلم ينتمي لعالم مارفل للأبطال الخارقين، وهو أحد الأشرار الذي يواجههم الرجل العنكبوت في القصص المصورة.

وسيشهد الدور عودة آرون لعالم مارفل السينمائي، ولكن هذه المرة في دور بطولة خاص به، بعد أن سبق وظهر في دور ثانوي في فيلم avngers: age of ultron