اليوم.. 50 عمل فني لفناني جماعة التشكيل الحر المصرية للفنون التشكيلية بزياد بكير

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية معرض بعنوان "أجواء..من الطبيعة نحاكى الزمن" لفناني جماعة التشكيل الحر المصرية للفنون التشكيلية تحت رعاية مؤسسها الفنان طارق محسن جابر ويفتتح في السابعة مساء اليوم الثلاثاء 30 إبريل ويستمر حتى الإثنين 6 مايو.

معرض أجواء من الطبيعة نحاكي الزمن

يضم المعرض 50 عمل فنى متنوع تم تنفيذها بخامات مختلفة منها الألوان الزيتية، الإيكلريك وغيرها تتناول الكثير من الرؤى المختلفة لسحر وجمال الطبيعة ومناظرها المتعدده بمحافطات لتعبر عن الحضارة والأصالة.

نبذة عن جماعة التشكيل الحر المصرية

يذكر أن جماعة التشكيل الحر المصرية تأسست عام 2004 بهدف نشر وتنشيط وترويج حركة الفن التشكيلي في مصر وتضم مجموعة من المبدعين خريجي كليات الفنون الجميلة بالقاهرة، الإسكندرية، المنيا والأقصر من مختلف الأقسام" جرافيك، تصوير، نحت، ديكور، عمارة "واقامت عدة معارض مختلفة تعبر عن فكر وروح ابتكارية سعيا لنشر الثقافة الفنية والموضوعات والأهداف الانسانية التي تعتمد على الخيال والإبداع والابتكار والعمل على توظيف الخامات والتقنيات المتعددة.