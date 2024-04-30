بعد طرح البوستر الرسمي.. كل ما تريد معرفته عن فيلم عنب

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم عنب، بطولة أيتن عامر، البوستر الرسمي للفيلم، خلال الساعات الماضية، والذي ضم أبطال العمل، حيث ظهر على البوستر أيتن عامر، وإسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ.

تفاصيل فيلم عنب

وتدور أحداث فيلم عنب في إطار كوميدي اجتماعي، قصة أمين جمال ومحمد محرز، وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم ومن إخراج أحمد نور، ويعد الفيلم العمل الثاني الذي يجمع أيتن عامر مع بيومي فؤاد، بعد فيلم مندوب مبيعات، وسبق وقرر المخرج أحمد نور إيقاف تصوير فيلم عنب بسبب وفاة والدة إسلام إبراهيم والحالة النفسية التي يمر بها.

أبطال فيلم عنب

يضم فيلم عنب، بطولة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، وظهور خاص لكل من الفنان لطفي لبيب، وعدد آخر من ضيوف الشرف، منهم: بيومي فؤاد، محمود حافظ، ومحمد رضوان، ليلي عز العرب، سامي مغاوري، حسام داغر، طاهر أبو ليلة.

آخر أعمال أيتن عامر

وكان آخر أعمال أيتن عامر هو مسلسل جودر، من بطولة ياسر جلال، وقدمت خلاله شخصية والدة ياسر جلال في صغره، والعمل يدور في إطار تاريخي فانتازي تشويقي، جودر مُقسم إلى جزأين، كل منهما مكون من 15 حلقة، وعُرض الجزء الأول في رمضان 2024، وقدم بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، والعمل من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

وأيضا شاركت أيتن عامر في بطولة مسلسل زوجة واحدة لا تكفي مع ماجد المصري، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال عرضه، وتدور أحداثه في إطار درامي حول رشيد، يجسد دوره ماجد المصري، الذي يعيش مع زوجته هيلة، وبناتهم الثلاثة حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص رشيد لم يكن أحد يتوقعها.

وأيضا فيلم "لف وارجع تاني" بطولة شيرى عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي، تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

