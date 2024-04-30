مي القاضي: إنتقادات مسلسل "رحيل" دليل على نجاح العمل

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة مي القاضي، أنها لم تضع أي مكياج في مسلسل "رحيل" مع الفنانة ياسمين صبري، ولم تجمعهم مشاهد كثيرة، ولكن المشاهد التي أثارت الضجة بالنسبة لياسمين، خلال وجودها بالسجن ضمن أحداث العمل لم تضع أي مكياج كون المخرج كان معترض على ظهور النجمات بمكياج.

تصريحات مي القاضي

وتابعت مي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "ياسمين صبري مكانتش بتحط مكياج نهائي وأنا شوفت الصور دي على تليفون المخرج، وشخصية كوثر اللي قدمتها في المسلسل ماكنتش بحط ميكب علشان الشخصية كده لأن في مبرر لكده".

وعن إثارة الجدل التي حدثت، قالت مي أن فريق العمل لم يهتم بذلك والجدل في حد ذاته دليل على النجاح، ومهنة التمثيل صعبة ولم تكن سهلة حسبما يعتقد البعض.



وأردفت مي أن الشكل يساعد في التمثيل لكن في البداية فقط ويأخذ الشخص فرصة، ولكن في حالة الفنان أو الفنانة لم يطور من موهبته فلا فائدة من جمال الملامح.

وأختتمت مي: الشكل يساعد في البداية علشان تاخدي فرصة لأن الاستمرارية شئ صعب جدا ولازم الفنان يطور من نفسه وموهبته علشان يعلم مع الناس ويسيب بصمة".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال مي القاضي



يذكر أن آخر أعمال مي القاضي مسلسل صيد العقارب، ومسلسل صيد العقارب بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.