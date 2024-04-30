نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات تروج لـ كليب "بنعيش مع ناس" عبر انستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة جنات لكليبها الجديد "بنعيش مع ناس"، الذي طرحته منذ قليل عبر تطبيق الفيديوهات يوتيوب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت جنات، فيديو قصير من الأغنية عبر حسابها في إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "بنعيش مع ناس.. فيديو كليب أغنيتي الجديدة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى هتلاقوا اللينك في البايو".





تفاصيل كليب "بنعيش مع ناس"





والأغنية من كلمات محب غبور وألحان بهاء عبد الهادي وتوزيع يوسف حسين وإخراج فادى حداد.



وتقول كلمات الأغنية:

بنعيش مع ناس

عاش غيرنا سنين يحلم بيهم

ونفارق ناس

كانت روحنا بجد في يوم ليهم

اوقات نحتار

نسأل أسئلة إجاباتها مفيش

وساعات نختار

إحساسنا يموت عشان احنا نعيش

بنحب عشان نتعذب

ولا عذابنا عشان بنحب

بنحب في ناس مش لينا

وناس تأذينا باسم الحب

أحدث أعمال جنات

ومن ناحية اخري، شاركت النجمة جنات في شهر رمضان الماضي، بغناء تتر مسلسل "بقينا اتنين" والتي جاءت بعنوان "حبنا وحكاياته، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "جنبك ومعاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفةوالأغنية من كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين، والكليب من إخراج فادي حداد.