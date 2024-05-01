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سلوي عثمان: ربنا قطع الأمومة ووصلها في أدواري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوي عثمان: ربنا قطع الأمومة ووصلها في أدواري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكدت الفنانه  سلوي عثمان، أن دور الأم دور كبير ولا بد على من  يجسده ان تشعر به الناس وتحسه، مشيرة إلى ان الله لم يرزقها الاحساس بطعم الأمومة، ولكن وصل من ناحية أخرى.


واوضحت عثمان، في لقائها ببرنامج "حواديت الناس" مع الاعلاميه يمنى بدراوي، ان دور الأم في مسلسل "حق عرب" ام غير متعلمة لكن ام استطاعت ان تحافظ علي  العادات والتقاليد التي تربينا عليها، مشيرة إلي أن  القلم علي وجه أحمد العوضي  كان حقيقيا، رغم أن العوضي يرفض  الضرب، مؤكده أن القلم  كان مفاجأة  كبيره له  وكانت رسالة  قوية بأن  قلم الأم قلم تربوي، مبينة أن العوضي دون الفنانة  ياسمين عبد العزيز   فنان  يستطيع أن يحتوي كل فريق العمل دون وجود أو نقصان أحد وحبيب فريق العمل كله لأن  يتعامل بشخصه إنه ابن بلد وجدع، كما أنه يعمل بحب ومؤمن برسالته مضيفه بأن المؤلف محمود حمدان والمخرج إسماعيل فاروق ومعهم العوضي  كونوا ثلاثي وجعلوا من  كل الممثلين أبطال. 
 

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سلوى عثمان تتحدث عن نعمة الافوكاتو

وأشارت عثمان أن مسلسل نعمة الافوكاتو يعد سادس عمل لها مع  المخرج محمد سامي واتعمل قبل حق عرب، مؤكدة ان محمد سامي مخرج  شاطر ويركز في كل التفاصيل، وعصبيته مشروعة  لصالح العمل، ومي عمر  لا تعمل بصفتها زوجة محمد سامي ولكنها تعتني بكل التفاصيل، مؤكدة أنه ليس كل مسنود يقال عليه فنان،  ومي فنانة جميلة وتستحق والنجومية.

 

وعن مسلسل المعلم، قالت مصطفي شعبان  انسان جميل، وشاركت معه كضيفة شرف لأنني لا استطيع أنه أرفض له طلب.

وأشارت عثمان إلى  أنها اول مرة تعمل مع النجم محمد  عادل امام، وذلك من خلال مسلسل "كوبرا،، وأنها تري ان من لا يعمل معه فهو خسران فنيا.

وفاجئت عثمان  بأن رامز جلال فنان له استايله، وأنها ليست ضد برامج  المقالب، لكنها ليست مع الإصابات ولا المقدمات الآخرة،  مشيرة إلى إنه ا لو انكسرت ليس قطع غيار.

واختتمت عثمان بأن وجودها في أدوار مختلفة مع نجوم  بحجم  عمالقة الدراما  بمثابة اضافه كبيرة لها ولهم.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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