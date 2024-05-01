نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم 1 تريند يوتيوب.. برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز في صاحبة السعادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة على إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" خلال الحلقة المقبلة، وطُرح البرومو الترويجي منذ يومين، وتحدثت خلاله ياسمين عبدالعزيز عن بداية مسيرتها الفنية، وعدد من الكواليس في حياتها الشخصية والفنية، ومن ثم تصدرت ياسمين تريند السوشيال ميديا بعد طرح البرومو.

ينقسم لقاء ياسمين عبدالعزيز في صاحبة السعادة إلى جزأين، من المقرر عرضهما يومي 6 و7 مايو المقبل، وذلك على قناة dmc، وحقق البرومو مشاهدات عالية، حيث تصدر تريند رقم 1 على موقع يوتيوب.

أحدث اعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية اخري، تستعد ياسمين عبدالعزيز حاليًا للعودة إلى منافسات الدراما من خلال الموسم الرمضاني المقبل 2025، تقدم مسلسل اجتماعي رومانسي، من المقرر الكشف تفاصيله خلال الفترة المقبلة، ايضا تواصل حاليًا تحضيراتها لفيلم جديد، حيث تعود من خلاله بعد فترة غياب بلغت 6 سنوات، والفيلم يدور في إطار كوميدي، من تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، والاتفاق على كافة تفاصيله خلال الفترة الحالية.

اخر اعمال ياسمين عبد العزيز

وكان اخر اعمال ياسمين عبد العزيز في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار، وشاركها بطولته طليقها أحمد العوضي، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه، المسلسل دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حيث ناقش عددًا من القضايا الاجتماعية منها الثأر والتجارة غير المشروعة، وتكون من 30 حلقة، وشارك العوضي وياسمين في بطولته كل من ماجد المصري، سهير المرشدي، أحمد بدير، انتصار، مها نصار، هدى الإتربي، إيمان السيد، أحمد غزي، آيسل رمزي، والطفل منذر مهران، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ويعد فيلم الأبلة طم طم إنتاج عام 2018، آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في السينما، وقد حقق نجاحًا ملحوظًا حيث حصد إيرادات وقتها تخطت 10 ملايين جنيه، وشاركها في بطولة العمل عدد من النجوم حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد محمود، إنعام سالوسة، هشام إسماعيل، مصطفى أبو سريع، وتميم عبده، والأبلة طم طم من تأليف أيمن وتار، إخراج علي إدريس، ومن إنتاج وائل عبدالله.