قبل بدء تصويره.. تعرف على أبطال فيلم "حمام العريس" لـ رانيا يوسف



القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة رانيا يوسف لتصوير أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "حمام العريس"، وذلك في منتصف شهر مايو الجارى.

أبطال فيلم حمام العريس



ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف وعمرو عبد الجليل وحسين فهمى وسوسن بدر، وغيرهم من الفنانين



فيلم حمام العريس من تأليف هبة الحسينى في ثانى تعاون يجمعها بالمخرج حسن صالح بعدما قدما سويًا مسلسل "تلت التلاتة" الذى تم عرضه في 15 حلقة خلال شهر رمضان قبل الماضى 2023، وقام ببطولته غادة عبد الرازق، مى سليم، ليلى أحمد زاهر، أحمد مجدى، صلاح عبد الله، محمد القس، مصطفى درويش، كريم سرور، نجوى فؤاد وآخرين.

آخر أعمال رانيا يوسف



والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة رانيا يوسف فى السينما فيلم الملكة الذى عرض فى اجازة منتصف العام الدراسى 2024،وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أبطال فيلم الملكة



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.