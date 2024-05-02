نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح السرب.. باسم سمرة يهنئ أحمد السقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه الفنان باسم سمرة رسالة تهنئة أحمد السقا ومحمد ممدوح وأبطال فيلم السرب، بعد طرحه في السينمات أمس، وذلك من خلال نشره بوستر الفيلم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق عليه قائلا:"تهنئة من القلب للنجم أحمد السقا والنجم محمد ممدوح وكل أبطال عمل السرب..بالتوفيق والنجاح دايمًا يارب".

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

أحداث فيلم السرب

فيلم السرب عن أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

مسلسل العتاولة

في سياق آخر يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي جمعت بين باسم سمرة وأحمد السقا كان مسلسل "العتاولة"،الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا في الشارع المصري.