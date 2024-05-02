نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لارا دوتا مرشحة لمشاركة رانبير كابور بطولة فيلم Ramayana في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب الفنانة الهندية لارا دوتا من تجسيد البطولة النسائية في الفيلم الهندي الجديد الذي يطرح بعنوان Ramayana.

ووفق إنديا توداي، الشخصية التي رشحت لارا لتجسيدها ستكون باسم Kaikeyi، بمشاركة فنانين آخرين.

ويستعد النجم الكبير رانبير كابور لبدء تصوير مشاهد فيلمه الجديد Ramayana الذي يجسد به واحدة من الشخصيات الخرافية في تاريخ الهند.

ووفق إنديا توداي، سيحرص كابور على أن يجسد الشخصية بمكياج حقيقي، دون الاستعانة بأي من أساليب المؤثرات البصرية CGI.

كشف النجم رانبير كابور عن أحدث المستجدات بالنسبة للجزء الثاني من فيلم الناجح Brahmastra، والذي شهد مشاركته لدور البطولة مع زوجته الحالية الممثلة عاليا بهات.

ووفق موقع إنديا توداي، قال رانبير أن انطلاق العمل على جزء ثاني من الفيلم يبدأ قريبًا، مع نهاية عام 2023 على الأجرح.

وأكد على تفهم صناع الفيلم لما تعرض له الجزء الأول من انتقادات، وسيعمل على معالجتها مع المخرج آيان موكرجي.

Animal

وكان قد طرح رانبير كابور صورة ترويجية جديدة من فيلم Animal، ظهر خلالها أثناء تبداله لقبلة مع نجمة الفيلم راشميكا، تمهيدًا لطرح الفيلم للعرض قريبًا.

ويقول "إنديا توداي"، أن الصورة، هي تمهيد لطرح أول أغنية ترويجية يتم طرحها للفيلم، ستكون بعنوان Hua Main وتطرح اليوم الأربعاء عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على يوتيوب.

تفاصيل عن الفيلم

و تستمر التسريبات عن فيلم ANIMAL الجديد للنجم رانبير كابور في الظهور، قبل طرح الفيلم رسميًا، وكان احدثها أن رانبير، اختار أن يخفض من قيمة أجره عن الفيلم في مقابل أن يحصل على جزء من الأرباح.

ويقول موقع إنديا توداي، أن مثل هذه السياسة، سبق وأن اتبعها نجوم بوليوود، قبل طرح أعمال سينمائية يتنبأ بنجاحها بقوة.