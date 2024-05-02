نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نيو لاين سينما" تحضر لفيلم عن حياة "كريس فارلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت شركة نيولاين سينما للإنتاج السينمائي على حقوق إنتاج عمل سينمائي مقتبس عن حياة الممثل الكوميدي الراحل "كريس فارلي".

ووفق ديلي ميل، الفيلم سيكون من بطولة بول والتر هوسر في الدور الرئيسي، على أن يتم اختيار مخرجه في وقت لاحق.

في السياق نفسه، كانت قد كشفت شركة الإنتاج السينمائي "لايونز جيت" عن نيتها لتحويل مجموعة من مشروعاتها السينمائية الناجحة لأعمال تليفزيونية.

ووفق ديد لاين، هذه الخطوة قد تشمل مستقبلا افلام جون ويك، وأفلام توايلايت، التي تسعى الشركة لتقديمها للتليفزيون.

وتقرر رسميًا العمل على مسلسل جديد تكن أحداثه مشتقة من عالم أفلام الرعب الشهير "ذا كونجورينج"، وتحصل شبكة HBO على حقوق عرضه.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، هذا المسلسل، سيستكمل أحداث الأفلام التي طرحت سابقًا من هذه السلسلة، وسيعرض عبر شبكة HBO MAX للبث المدفوع.

والمسلسل، سيكون من الأعمال التليفزيونية التي تشدن به شركة ورنور بروز، خدمتها الجديدة بعد دمجها مع شبكة ديسكفري وhbo.

جديد أخبار التليفزيوني بهوليوود

يأتي ذلك، بعد ان كشفت مصادر من داخل شركة الانتاج السينمائي الأمريكية العملاقة Warner Bros، عن أن هناك محادثات بشأن اطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.

عالم السحر والسحرة

وسلسلة أفلام هاري بوتر هي مجموعة أعمال سينمائية مقتبسة من روايات السحر التي تدور حول شخصية هاري بوتر، التي ابتكرتها الكاتبة الإنجليزية "جي كي رولينج".

وكل جزء من هذه السلسلة، طرحت منه رواية تحمل العنوان نفسه، كان الإصدار الأول لها في عام 1997، بعنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة.