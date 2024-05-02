نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "نسيني الدنيا" لـ راغب علامة تحتلّ المرتبة السابعة ضمن قائمة أفضل ٥٠ أغنية بوب عربية في القرن الواحد والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلّت أغنية "نسّيني الدنيا" للسوبر ستار راغب علامة في المرتبة السابعة في قائمة أفضل ٥٠ أغنية بوب عربيّة في القرن الواحد والعشرين وذلك حسب موقع "رولينغ ستون" الشهير.

وكان الموقع قد أعدّ القائمة من خلال إستشارة لجنة من الأكاديميين، والصحفيين، والموسيقيين، والمحترفين، واالمؤرّخين، في الصناعة الموسيقيّة العربيّة. علمًا أنّه تمّ الأخذ بعين الإعتبار تمثيل أكبر عدد ممكن من البلدان العربيّة أثناء إعداد هذه القائمة.

يُذكر أنّ أغنية "نسّيني الدنيا" من كلمات خالد بكري، وألحان عاصم حسين، وتوزيع هادي شرارة، وقد كتب موقع "رولينغ ستون" عن إحتلال تلك الأغنية المرتبة السابعة في قائمة أفضل ٥٠ أغنية بوب عربيّة ما يلي:" النغمات الافتتاحية للبيانو السمعي في أغنية "نسيني الدنيا" تعتبر مميّزة في موسيقى البوب العربيّة. وقد سحب صانع الأغاني الضاربة الفنّان اللبنانيّ راغب علامة أوتار قلوب السامعين بهذه الأغنية الجميلة التي قام بأدائها العديد من الفنانين العرب".

وأضاف الموقع: " لدى علامة مسيرة فنيّة متألّقة تعود إلى الثمانينيات، وتحظى موسيقاه بحبّ الملايين بفضل صوته الرقيق، ومقطوعات أغانيه السهلة الممتنعة مثل "إللي بعنا" في عام 2018.

حفلات راغب علامة القادمة

ومن جهة أخرى يتابع السوبر ستار جولته الفنيّة في أميركا وكندا من خلال حفل يحييه في ١١ مايو في "تيميكولا بينشاغا ريزورت" في كاليفورنيا، وحفل آخر يحييه في ١٧ مايو في "ميسيسوغا كونفشن سنتر" في ولاية ميسيسوغا، ليختتم جولته من خلال حفل يحييه في ١٩ مايو في "ريالتو ثياتر" في مونريال ـ كندا، وذلك بعدما قدّم حفلات مبهرة غصّت بجماهير السوبر ستار من الجاليات العربيّة في أكثر من ولاية أمريكيّة، كما أحيا حفل زفاف ضخم في "بيفيرلي هيلز" لواحد من أنجح رجال الأعمال اللبنانيين الشباب في الولايات المتحدّة الأمريكيّة حضرته نخبة من صفوة المجتمع المخمليّ الراقيّ في لوس أنجلوس ـ كاليفورنيا.