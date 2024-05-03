آمال ماهر تتألق في حفل "تقويم جدة"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء توافد عدد كبير من جمهور ومحبي الفنانة آمال ماهر لحضور حفلها الغنائي في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض مساء اليوم الجمعة ضمن حفلات "تقويم جدة" و"بنش مارك" وذلك على مسرح أونيكس أرينا، والذي من المقرر بثه مباشرة عبر شاشة MBC مصر، وذلك بالتزامن مع منصة شاهد VIP الرقمية في تمام الساعة العاشرة مساءً.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من كواليس الحفل عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق "x" وأوضحت تحضيرات واللمسات النهائية استعدادًا لصعود "آمال ماهر" على المسرح.

وتألقت الفنانة آمال ماهر بظهورها على المسرح بفستان نبيتي والشعر مفرود ومنسدل للوراء واعتمدت على المكياج التوبي.

أسعار تذاكر حفل امال ماهر



الجدير بالذكر أن تذاكر الحفل وصلت إلى ما يزيد عن 23 ألف، جاءت أسعار التذاكر كالآتي 75 ريالًا سعوديًا، مما يعادل 900 جنيه مصري، وهناك عدد من الفئات لتذاكر الحفل وهي 100 ريال سعودي، 150 ريالًا سعوديًا، 400 ريال سعودي، وأخيرًا 1850 ريالًا سعوديًا، وهو ما يزيد على 23 ألف جنيه مصري.