أيمن عزب أول الحاضرين في عزاء والدة ريم أحمد

القاهرة - محمد ابراهيم - تستقبل الفنانة ريم أحمد عزاء والدتها فاتن الراعي، بمسجد ودار مناسبات الحامدية الشازلية، والتي رحلت عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، وشهد العزاء انهيار ريم أحمد في وجود الأصدقاء والمقربين منها من داخل الوسط أو خارجه.



وكان من أبرز الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان عزوز عادل، بالإضافة للفنان أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، والتي تأثرت الفنانة ريم أحمد بشدة بعد وصولهم، وواصلت بكائها بطريقة هيسترية.



جنازة والدة ريم أحمد



يشار إلى الفنانة ريم أحمد قد شيعت جثمان والدتها إلى مثواه الأخير وتم دفنها بمقابر المجاورين على طريق صلاح سالم، حيث لازم الجثمان مع ريم أحمد كل من زوجها الفنان طه خليفة، وكذلك المخرجة منال الصيفي، والفنانة الشابة منة بدر تيسير، الذين حرصوا على التواجد في المقابر بجانب ريم أحمد ومواساتها في هذا الموقف الصعب.

وفاة والدة ريم أحمد



وكان طه خليفة زوج ريم أحمد قد أعلن وفاة والدتها من خلال عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعى.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم فى مكروه".

كما أعلنت ريم أحمد عن وفاة والدتها السيدة فاتن الراعي، دون الكشف أسباب الوفاة، حيث كتبت ريم أحمد عبر صفحتها بموقع فيس بوك: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفت إلى رحمه الله تعالى أمي السيدة الفاضلة فاتن الراعي أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه"