نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال: محمد فؤاد أستاذي وقال أنه مساعدنيش ومش هتطفل على الناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مطرب المهرجانات عمر كمال، عن علاقته بالفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أنه لا يعلم سبب عدم دعوته لزفاف نجل محمد فؤاد، والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن.

تصريحات عمر كمال

وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها خلاصة الكلام، المذاع عبر شاشة قناة النهار: أنا بحب محمد فؤاد جدًا من جوا ومن برا، أنا معرفش بيحبني ولا لأ ولكن بشوفه بيدافع عني، وهو أستاذي وحبيبي ومقللش مني في مرة وبحترم فيه الجزء ده، هو مساندنيش ولا وقف جنبي ولا قال ده، وأنا طبعًا اتشرفت أنه غنى معايا وعلاقته بيا طيبة جدًا.

وتابع: ممكن يكون نسي أنه يعزمني على فرح ابنه، ومش زعلان مش مشكلة ومش هبقى متطفل على الناس، الراجل نسي، وفي حبايبه جدًا مراحوش الفرح، وممكن هما ميكونوش عايزين اللون الشعبي والمهرجانات في الفرح.

مواعيد برنامج خلاصة الكلام

برنامج “خلاصة الكلام” يعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة النهار، في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتناول خلاله الإعلامية أميرة بدر، العديد من القضايا المثيرة للجدل، وتستضيف أيضًا عددًا من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة وغيرهما من نماذج مؤثرة.

رد عمر كمال على الانتقاد الموجه له

وعبر عمر كمال، عن استيائه وغضبه، وذلك بعد تعرضه للانتقادات خلال الفترة الماضية، عقب ظهوره بسيارات غالية الثمن، وحملت اسمه، خلال تصوير فيديو كليب.

وتحدث عمر كمال، في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: "لما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش لي قبض، وشغال بالتبس بس، ولما كان بيخش عليا عربية ماركات عالية مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، اشمعنا أنا؟".

وتابع: "أنا بنجح، أفضل وسيلة للانتقام النجاح، عشان اللي يقلل مني ميعرفش يطولني ويشوفني من بعيد يقول إنه كان يعرفني في يوم من الأيام، أنجح عشان في قلوب عايزك تفرحها، وعيون لازم تكسرها، الحياة مش عايزه الضعيف ولا الشكاي ولا النداب، الحياة بتجري.. أنجح".

آخر أعمال عمر كمال

يذكر أن آخر أعمال عمر كمال، كان طرحه أحدث أعماله الغنائية بعنوان الساحر، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية الساحر كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبوعبير، ومن إنتاج معتز عرموش وسامو.