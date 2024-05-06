الليلة.. ياسمين علي وصدقي صخر ضيوف في برنامج ”كلمة أخيرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:31 صباحاً - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الفنان صدقي صخر والمطربة ياسمين علي وفرقتها الموسيقية، والتي من المقرر عرضها الليلة في تمام الساعة 9:30 مساء عبر شاشة ON، وذلك احتفالا بأعياد الربيع بتقديم حلقة غنائية.

ويتناول الضيوف في الحلقة أعمالهم الفنية والتحديات التي واجهوها خلال مسيرتهم الفنية، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع متنوعة أخرى.

ويذكر ان شارك الفنان صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ 3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 الذي عرض على قناة On ومنصة شاهد ومسلسل فراولة على قناة DMC ومنصة Watch it ومسلسل لانش بوكس على قناة النهار حيث قدم صدقي صخر في مسلسل "كامل العدد + 1" شخصية تحمل اسم كريم، ويضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، شريف سلامة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وشارك في مسلسل "فراولة" بشخصيته إبراهيم، والعمل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، شيماء سيف، أحمد فهيم ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.