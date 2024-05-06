كيفن كوستنر يفتح الباب أمام عودته لـ Yellowstone

القاهرة - محمد ابراهيم - صرح النجم كيفن كوستنر بأنه الآن منفتح على عودة النقاش بينه وبين صناع مسلسل Yellowstone بعد إعلانه الانسحاب عن العمل على الموسم الختامي.

ووفق ديد لاين، يتبقى من المسلسل الناجح، جزء ثاني من الموسم الخامس منه بمشاركة أبطاله الأصليين.

وكان قد دعم الممثل الشاب لوك جريمز نجم مسلسل Yellowstone قرار بطل المسلسل النجم الكبي كيفن كوستنر بالانسحاب من العمل بشكل نهائي.

ووفق ديد لاين، قال جريم أن كوستنر كان على حق فيما يخص انسحابه من المسلسل لمخالفة صانعيه لعديد من الالتزامات فيما يخص كتابة وإنتاج الموسم الختامي.

وخرج النجم كيفن كوستنر للمرة الأولى عن صمته فيما يخص مشاركته في الموسم الختامي من مسلسله الناجح Yellowstone.

ووفق ديلي ميل، قال كوستنر أن الأمر أصبح خارج اراداته الآن، بعد أن كان يتمنى المشاركة في الجزء الختامي من السلسلة الشهيرة، الآن ليس هناك ما يمكنه القيام به.

ووفق أحدث المعلومات بشأن مسلسل Yellowstone، قد يكون دور النجم كيفن كوستنر في المسلسل الناجح انتهى مع اقتراب طرح الجزء الختامي من المسلسل.

ووفق ديلي ميل، المسلسل من المرتقب طرح جزء ثاني من موسمه الخامس الختامي قريبًا، مع شبه تأكد غياب كوستنر بسبب خلاف مع مخرج وصانع المسلسل.

كشف أحد نجوم مسلسل Yellowstone عن أحدث مستجدات الموسم الجديد المنتظر من المسلسل الناجح الذي تنتجه شبكة باراماونت بلص.

ووفق ديلي ميل، قال ايان بوهين نجم الموسم الرابع من المسلسل، أن الموسم الخامس الختامي ينطلق تصوير مشاهده مطلع الصيف المقبل هذا العام.

نهاية الرحلة

و تحققت التكهنات التي دارت حول احتمالية مغادرة النجم كيفن كوستنر لمسلسله الناجح Yellowstone، ليكون الموسم الخامس، هو الموسم الختامي للنجم الكبير.

ووفق "ديلي ميل"، هذه التكهنات اثبتها الإعلان رسميا عن طلاق كيفن كوستنر وزوجته بعد زواج استمر 19 عامًا، هذه الازمة كانت عامل ضغط على كوستنر، ومنعته من التركيز على الظهور لموسم سادس بالمسلسل، والتوجه لتطوير أعمال أخرى مشتقة من العمل.

وتقول الصحيفة، أن كوستنر أمن ثروته التي تقدر بـ 250 مليون دولار، بعقد زواج مسبق، لن يسمح لزوجته بالحصول على نصف هذه الثروة بعد الانفصال.

ما القصة؟

وكانت قد تردد شائعات حول رفض كوستنر لتصوير مشاهد ما تبقى من الموسم الخامس من مسلسل Yellowstone، ومطالبة كوستنر بان يكون تصوير ما تبقى من حلقات الموسم في حدود أسبوع من التصوير على أن لا تزيد مدة التصوير عن ذلك.

وهو ما قام بنفيه محامي النجم الكبير كيفن كوستنر، مؤكدًا على التزام موكله بالاستمرار في تصوير مشاهد العمل وفق متطلبات الإنتاج.