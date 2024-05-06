نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوسف الشريف يستعد لمسلسل جديد من إنتاج أروما.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الفنان يوسف الشريف للدراما بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت أخر أعماله مسلسل كوفيد 25، فيستعد حاليًا لمسلسل جديد من بطولته من 8 حلقات، إنتاج شركة أروما، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الفترة المقبلة.



أزمات إنتاجية لمسلسل الراكون

وكان قد تعرض مسلسل يوسف الشريف الأخير الذي كان يحمل اسم الراكون لأزمات إنتاجية تسببت في توقفه بشكل نهائي، وذلك بعد أن كان هناك مساعي من بعض شركات الإنتاج لتقديم هذا العمل في سباق رمضان 2024، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.



انفصال إنجي علاء ويوسف الشريف



وقد أعلنت المؤلفة إنجي علاء انفصالها بشكل رسمي عن زوجها يوسف الشريف بعد زواج دام لمدة 14 عامًا، ونشرت تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس.

وقالت انجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف إني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".

آخر أعمال يوسف الشريف

ويعتبر مسلسل "كوفيد 25"، وهو آخر أعمال يوسف الشريف الدرامية، وجمع هذا العمل نخبة من النجوم، بمشاركة أحمد صلاح حسني وأيتن عامر وإدوارد وإيناس كامل وإسلام جمال، وقد اتسمت قصته بتناولها لأحداث فيروس كورونا ومزجها بين الخيال العلمي والواقع، وتم إخراج المسلسل من قبل أحمد نادر وإنتاج تامر مرسي.