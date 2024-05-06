نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. ترومبيت محمد حلمي يعزف أغاني أفلام الرسوم المتحركة بالمسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة العالمية لعازف الترومبيت محمد حلمى وذلك في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين 6 مايو على المسرح الصغير، يأتي ذلك فى إطار إحتفالات الثقافة المصرية بعيد الربيع.

أشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة

يتضمن البرنامج أكثر من ثلاثين أغنية من أشهر أفلام الرسوم المتحركة في قالب استعراضي بمشاركة مجموعة من الأطفال الموهوبين منها: “ الحورية الصغيرة، الجميلة والوحش، علاء الدين، طرزان، هيركليز، الاسد الملك، مولان، فروزن وتوى ستورى بالاضافة لاغنية الدنيا ربيع”.

نبذة عن محمد حلمي

يذكر أن محمد حلمى تخرج في المعهد العالي للكونسرفتوار عام 2006 بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف وعين به عام2007، انضم لأوركسترا القاهرة السيمفوني وكان أصغر عازف به، حاز على جوائز كثيرة في عزف الترومبيت، عمل كمذيع في إحدي القنوات الفضائية وحصل على جوائز عديده في مجال الإعلام وظل فى المجال لمدة 6 سنوات ثم عاد لممارسة الموسيقى وعزف الترومبيت، سافر إلى عدة دول للحصول على شهادة المعلم والماجستير والدكتوراه في مجال الترومبيت وحاليًا يعمل كمدرس في الكونسرفتوار، بدأ حفلات اغاني الرسوم المتحركة عام 2006 ليكون فريقه من الأطفال الموهوبين، والآن الفريق هو الجيل الرابع الذي يقدم هذا اللون الفني، حصل على العديد من التكريمات وشهادات التقدير.